Aach Bürgermeisterwahl Aach: Allein auf weiter Flur

Das geringe Interesse, für die Aacher Bürgermeisterwahl zu kandidieren, greift Albert Bittlingmaier in seinem Kommentar auf

Das Städtchen Aach hat sein Kuriosum. Bürgermeister Severin Graf will sich beruflich anderweitig orientieren und legt mit 49 Jahren sein Amt nieder. Der zehn Jahre ältere Hauptamtsleiter Manfred Ossola ist einziger Kandidat für die Aacher Bürgermeisterwahl am 24. September. Weitere Bewerber gibt es nicht. Woran liegt das? Ist das Amt zu wenig lukrativ? Oder braucht Aach überhaupt einen Bürgermeister? Es gibt nicht mehr selbstständige Gemeinden, wie Böhringen, die sind doppelt so groß wie Aach, das gerade mal knapp 2300 Einwohner aufweist. Bei der Gemeindereform sind viele Dörfer in Hauptgemeinden eingegliedert worden. Aach nicht, genauso wie die kaum größere Nachbargemeinde Volkertshausen. In diesen kleinen Gemeinden können Verwaltung und Gemeinderat noch sehr bürgernah agieren. Und die Verwaltungen argumentieren auch damit, dass sie dies viel wirtschaftlicher als größere Gemeinden agieren. Bürgernähe ist gut für die Demokratie und eine Dorfgemeinschaft. Anderseits ufern aber dadurch Meinungsverschiedenheiten schnell in persönliche Streitigkeiten aus. Dies bekam auch Severin Graf zu spüren, als die heftige Diskussion um Größe und Standort einer geplanten Seniorenwohnanlage den Gemeinderat gespalten hat. Das will Graf aber nicht als Grund für seinen Rückzug werten. Eine der Hauptaufgaben des neuen Bürgermeisters wird es jedenfalls sein, bei Zukunftsfragen den sozialen Frieden zu wahren. Ossola hat als langjähriger Amtsleiter im Aacher Rathaus genug fachliche Erfahrung gesammelt, auch im Zusammenspiel mit den Bürgern. Spannend wird sein, wenn er bei einem Wahlerfolg die erste Amtszeit mit 67 Jahren beendet und es darum geht, wer Aach in die weitere Zukunft führen soll. Nach dem geltenden Wahlrecht könnte Ossola nachlegen. Ob er das im gesetzten Alter nach dem Alleingang will, ist eine andere Sache.

