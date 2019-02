von Roland Ragg

Dank des herrlichen Wetters waren in Aach am Schmutzigen Dunschtig so viele Narren, Närrinnen und Kinder wie selten unterwegs. Höhepunkt war natürlich wieder die Rathauserstürmung mit der Entmachtung des Bürgermeisters.

und des Gemeinderates.

Bild: Roland Ragg Bild: Roland Ragg Bild: Roland Ragg Bild: Roland Ragg Bild: Roland Ragg Bild: Roland Ragg Bild: Roland Ragg Bild: Roland Ragg Bild: Roland Ragg Bild: Roland Ragg Bild: Roland Ragg

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein