von SK

Bürgermeister Manfred Ossola konnte am Aacher Wochenmarkt den siebten Osterbrunnen auf dem Marktplatz eröffnen. Dies berichtet die Aacher Stadtverwaltung. Die fleißigen Hände von Rosi Kusserow, Iris Bächler, Erika Neidhart, Erika Heyne, Veronika Gabele und Isolde Gnirß aben den Brunnen wieder wunderschön gestaltet und wurden vom Bürgermeister dafür mit einem kleinen Dankeschön bedacht. Die Stadtverwaltung ist derzeit fieberhaft auf der Suche nach einem Ersatz für Backwaren auf dem Markt, damit das Angebot abgerundet wird und der Markt an Attraktivität nicht verliert. Die Aacher Stadtverwaltung bietet die Bevölkerung, den Wochenmarkt zu unterstützen und auch das Angebot des stets geöffneten Marktcafés am Donnerstagnachmittag in Anspruch zu nehmen.