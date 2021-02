12. Februar 2021, 14:59 Uhr

Im Videointerview: Wie die Akteure des digitalen bunten Abends über die Fasnacht in Corona-Zeiten denken

Mit den Akteuren des digitalen bunten Abends der SÜDKURIER-Fasnacht haben wir uns über die fünfte Jahreszeit im Jahr 2021 unterhalten. Wie feiert man in Corona-Zeiten sein Jubiläum? Was bedeutet das Virus für die Fasnacht? Und wie sieht es mit Humor in solchen Krisentagen aus? Die Antworten gibt es in unseren vier Video-Interviews.