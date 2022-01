von Yvonne Würth

Einen Jahreskalender zum Jubiläumsjahr hat der Musikverein Horheim für alle Mitglieder und Ehrenmitglieder erstellt. Der Musikverein Horheim feiert 2022 sein 150-jähriges Bestehen. Zum Jahresauftakt wurde nun ein Monatskalender erstellt und an alle Mitglieder und Ehrenmitglieder verteilt. Die Vorsitzende Öffentlichkeit, Ursula von Olnhausen, blickt gerne auf den Fototermin zurück: „Das Fotoshooting hat mega Spaß gemacht, was man auch auf den Bildern sieht.“

Da das OktoBär-Fest zum jährlichen Großereignis in der Region gehört, hatten sich Thomas Stanitzek (links) und Benjamin Rudigier (rechts) mit einem Teddybären für den Fotokalender anlässlich des MVH-Jubiläumsjahres 2022 ablichten lassen. | Bild: Yvonne Würth

Die Bilder

Registerweise hatten sich die Musiker im Herbst getroffen, um ihre kreativen Ideen umzusetzen. Das Motto lautete „Schwarzwald“, so trafen sich die Musiker in der Natur ebenso wie bei der Sägerei, am Mühlrad und in der Landwirtschaft. Entstanden sind witzige Bilder. Esel und Hühner, eine Schaufensterpuppe im Nikolaus-Outfit, Bilder im Swimmingpool, im Schlauchboot oder vor dem Wohnwagen, die Musiker hatten mehr Ideen gehabt, als letztlich auf die zwölf Seiten des Jahreskalenders passen.

Anlässlich des Jubiläumsjahres 2022 hatte der Musikverein Horheim einen Jahreskalender für die Mitglieder und Ehrenmitglieder erstellt. | Bild: Stefanie Gabathuler

Die Organisatoren

Fotografiert haben Franziska Ebner, Stefanie Gabathuler, Kassierer Thomas Stanitzek und Vorsitzende Jugend Yvonne Würth, die Zusammenstellung für den Kalender und die Organisation der Verteilung hat Schriftführerin Jasmin Kwaßni übernommen. „Ich möchte mich herzlich für das Weihnachtsgeschenk in Form eines Fotokalenders bedanken. Es hat mich riesig gefreut, ein solch schönes und einmaliges Stück zu erhalten. Eine gute Idee. Wer auch immer sie hatte, Registermäßig aufgeteilt mit raffinierten lebhaften Aufnahmen“, so Ehrenmitglied Erwin Baumgartner. „Wir hätten ihn gerne auch einem größeren Teil der Bevölkerung zur Verfügung gestellt bei unserem Konzert, aber da dies leider ausfallen musste, wollten wir immerhin unseren Aktiven und Ehrenmitgliedern eine Freude machen“, sagte die Vorsitzende Öffentlichkeit, Ursula von Olnhausen.

Das Fest

Das Konzert im Dezember musste aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Der Verein plant das Jubiläumsfest von 30. September bis 2. Oktober in der Wutachhalle und dem Festzelt. Wer den Kalender für 10 Euro erwerben möchte, kann sich per E-Mail (info@mvhorheim.de) melden.