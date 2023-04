Die Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 sowie die Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 standen auf der Tagesordnung der Sitzung des Abwasserzweckverbandes „Mittleres Wutachtal“ in der Sitzung in Eggingen.

Bürgermeister Georg Eble hatte die Leitung der Sitzung übernommen. Aus seinen Erläuterungen für das Jahr 2021 konnte er feststellen, dass die Jahresrechnung in Aufwendungen und Erträgen eine Höhe von 786.209,67 Euro aufweist. Eble stellte fest: „Es hat sich um ein ruhiges, planmäßiges Jahr ohne hohe Investitionen gehandelt.“

Eble hat Zweifel an Planung

Auch das Jahr 2022 stand im Fokus dieser Sitzung. Hierzu konnte Eble mitteilen, dass die geplanten Maßnahmen, der Neubau des Filtratwasserspeichers und die neue Zentrifuge, nicht realisiert wurden und dies im Haushaltsplan 2023 erneut eingeplant sind. Eble meldet jedoch zu dieser Planung Zweifel an, da die Kosten momentan nicht genau überschaubar sind und eventuell der Filtratwasserspeicher nicht realisiert werden muss. Ealisiert wurde jedoch die Tilgung des Schweizer-Franken-Kredits in Höhe von 830.00 CHF. Hierfür wurde die angesparte Tilgungsrücklage verwendet.

Für das Jahr 2023 sind im Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 887.500 Euro vorgesehen und ein Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 691.800 Euro. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beläuft sich auf 195.700 Euro. Der Haushaltssatzung stimmten die Mitglieder einstimmig zu. Eble informierte über die beabsichtigte Umschuldung des CHF-Darlehens in Höhe von 2.826.000 CHF zum 31. März 2023. Dieses Darlehen soll durch ein Darlehen der Gemeinde Wutöschingen mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einem Zinssatz von 2,5 Prozent abgelöst werden. Zusätzlich sollen hierzu noch Mittel der angesparten Tilgungsrücklage verwendet werden. Die Tilgungsumlage soll jedoch weiterhin erhoben werden, um die Überschuldung des Zweckverbandes zu reduzieren und abzubauen.