Der Ski- und Wanderclub plant zu seinem 50-jährigen Bestehen einen internen Festabend für die 550 Mitglieder als Dank und Erinnerung am Samstag, 16. September, und ein öffentliches Sommerfest am Sonntag, 17. September, in und um die Wutachhalle. Dabei präsentiert sich der Verein mit Spiel, Spaß, Genuss und Unterhaltung mit dem Ziel, neue und vor allem junge Mitglieder zu gewinnen.

Dank und Erinnerung an 50 Jahre Freizeitsport stehen im Vordergrund. In der Einladung erhielten die 550 Mitglieder einen Anmeldebogen für den Festabend am Samstag, 16. September, ab 18.30 Uhr. Hier gilt, wie bereits in den vergangenen 50 Jahren, dass ein gesundes Vereinsleben nur mit der Mitwirkung der Mitglieder stattfinden kann. Die Teilnahme bei Arbeitseinsätzen, eine Kuchenspende und ein kleiner Unkostenbeitrag zum Festabend sind obligatorisch. Dafür erwarten sie neben dem Sektempfang ein Büfett, musikalische Unterhaltung mit Bernhard Aberle aus Degernau und ein Mundart-Abend mit dem Duo Laktosefrei aus Bräunlingen. Erinnerungen an 50 Jahre Ski- und Wanderclub Horheim werden per Bild und Ton wieder wach, außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Es finden Ehrungen statt, manches Mitglied ist seit der Gründungsversammlung dabei. „Wir wollen die Reden auf das Notwendigste begrenzen“, erklärt der Ehrenvorsitzende und aktuelle stellvertretende Vorsitzende Helmut Bähr. „Es wird drei digitale Videowände geben, wo der Rückblick in Endlosschleife läuft, damit man die Leute nicht langweilt mit zwei Stunden Präsentation.“ Wanderwart Norbert Menden hat sich bereit erklärt, Bilder aus den vergangenen 50 Jahren zusammenzusuchen und ansprechend zu präsentieren. Ob dies chronologisch oder thematisch geordnet sein wird, stand noch nicht fest – der Verein ist nicht nur im Wintersport und beim Wandern aktiv, sondern in vielen Bereichen im Freizeitsport. Es gibt Angebote für Jung und Alt, manche finden wöchentlich statt, andere an bestimmten Terminen. Auch die Zusammenarbeit mit den Ski- und Wanderclubs aus Eggingen und Stühlingen gehört fest dazu. Neben dem erfolgreichen gemeinsamen Ski- und Brettlemarkt werden auch Ski-Ausfahrten unternommen.

Der Verein kann auf 550 Mitglieder zählen, ist sich aber bewusst, dass die Jugend fehlt. Die Statistik zeigt, dass es bei den unter 27-Jährigen nur 100 Mitglieder gibt. Vermehrt wird zusätzlich in der Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtliches Engagement gezeigt mit der Teilnahme am Kinderferienprogramm der Gemeinde Wutöschingen, hier gab es eine Langohrtour mit anschließendem Pizza-Essen und der Lernort Natur wurde mit dem Jäger und dem Lernort-Natur-Mobil erkundet. Auch die angebotenen Outdoor-Escape-Walks erfreuten sich großer Beliebtheit.