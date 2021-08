Was das Vorstandsteam der Siedlergemeinschaft Wutöschingen als Ferienaktion für Kinder geplant hatte, ist mangels Anmeldungen abgesagt worden. Den Termin wollten die Organisatoren aber nicht ungenutzt lassen. So besuchten 15 Erwachsene und Kinder den Hof von Rita und Eugen Billich in Schwerzen. Das Ehepaar freute sich über die Gäste und informierte sie umfassend über die Haltung der Schweine, Eber und Ferkel.

Die Themen

Die Besucher erfuhren viel über moderne Landwirtschaft, das Tierwohllabel, Hygienemaßnahmen und die Arbeit im Stall. Eugen und Rita Billich erklärten ihre Tätigkeit in der heutigen Zeit sowie die vielen Auflagen und Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Sie definierten die Stationen in ihren Ställen, in denen die Tiere entsprechend ihrer Entwicklung gehalten werden. Über allem steht die im Betrieb praktizierte Nachhaltigkeit aller Schritte.

Die Schritte der Aufzucht

Vom Futter über das scherzhaft so genannte „Eros-Center“, wo die Schweine auf künstliche und natürliche Art besamt werden, über die „Entbindungs-Station“, den „Kindergarten“ bis hin zu den schlachtreifen Schweinen wurde der Weg von Aufzucht und Vermarktung geschildert. Beim Rundgang, vorbei an den offenen Stallungen, beantworteten Rita und Eugen Billich die Fragen der Gäste. Eber „Hansi“ fand Gefallen daran, wenn Rita Billich ihm mit einer Bürste über den Rücken strich und grunzte zufrieden. Die Tiere werden nur an Züchter und Schlachtbetriebe aus der Region verkauft, versicherte das Landwirte-Ehepaar.

Kühle und Wärme

Eugen Billich zeigte den Gästen die Sprühanlage, die den hitzeempfindlichen Tieren Kühlung verschafft. Die Energie für den landwirtschaftlichen Betrieb liefert ein Blockheizkraftwerk, ein Nahwärmenetz versorgt den Hof mit Wärme, die besonders für die frisch geworfenen Ferkel wichtig ist. Rita Billich zeigte den hocherfreuten Besuchern fünf Ferkel, die zwei Tage alt waren.

Die Weide

Stolz präsentierte das Ehepaar seine seit 2020 auf einer großen Wiese hinter dem modernen Bauernhof gehaltenen Tiere. Wenn die Ferkel etwa 13 Wochen alt sind, kommen sie auf diese Weide. Dort steht ein Stall, in dem sie schlafen und fressen. Mitten auf der Wiese ist zudem ein Unterstand, der Schutz vor der Sonne bietet, denn auch Schweine können Sonnenbrand bekommen.

Das Futter

Für die Futterversorgung werden rund 100 Hektar Acker- und Grünland selbst bewirtschaftet, der Rest wird aus der Region zugekauft. Die Siedler zeigten sich beim gemütlichen Teil des Abends stark beeindruck von der Arbeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb, die erst beendet ist, wenn alle Tiere versorgt sind.