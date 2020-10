von Yvonne Würth

Über die bevorstehende fünfte Jahreszeit haben sich acht närrische Vereine in der Gwaag-Zunftstube in Schwerzen beraten.

Auf Initiative von Froschkönig Steffen Siehler, dem Vorsitzenden der Narrenzunft Frösche Wutöschingen, trafen sich die Vertreter der acht Vereine der Gemeinde Wutöschingen, um gemeinsam über die Absagen der beliebten Fastnachts-Veranstaltungen zu beraten:

Anja Pilia (Narrenzunft Horheim Chropfli), Nico Pilia (Narrenzunft Horheim Fallensteller), Ursula Bächle (Ofteringer Schnecken), Tobias Büche (Narrenzunft Gwaag Schwerzen), Lothar Büche (Narrenzunft Schnook Degernau), Steffen Siehler (Narrenzunft Frösche Wutöschingen), Christoph Stoll (Guggenmusik Hölledüüfel Degernau) und Robin Ebner (Guggenmusik Kohlrütti-Chlöpfer Horheim).

Was abgesagt wird

Abgesagt wird an der Fastnacht 2021 in Wutöschingen, Horheim, Schwerzen, Degernau und Ofteringen: Fasnachtseröffnung, Gugge-Night, Spätschicht, Rütti-Rambazamba, die der Horremer Rosemändig, die Umzüge in den Ortsteilen, sämtliche Bunten Abende, Kinderbälle, Frauenkränzle.

Die Fasnacht 2021 in Wutöschingen wird nicht im gewohnten Maße stattfinden. Ausfallen werden Fasnachtseröffnung, Gugge-Night, Spätschicht, Rütti-Rambazamba, Horremer Rosemändig, Umzüge, Bunte Abende, Kinderbälle und Frauenkränzle. | Bild: Archiv: Yvonne Würth

Ebenso sämtliche internen und kleineren Veranstaltungen, welche das Jahr über die Gemeinschaft im Verein pflegen. Zwei der acht Vereine konnten ihre seit März verschobene Hauptversammlung noch nicht durchführen und werden diese entweder bis zum nächsten Frühjahr verschieben oder suchen eine kontaktfreie Lösung.

Was stattfinden kann

Die Vereine sind allesamt sehr kreativ und feilen an Lösungen, die ohne Menschenmengen stattfinden können und erlaubt sind. Wenn eine Idee die vereinsinterne Zustimmung erhält, wird mit der Gemeindeverwaltung Wutöschingen als zuständigem Ordnungsamt abgeklärt, ob die Lösung auch nach den jeweils aktuell geltenden Regeln und Bestimmungen möglich ist.

Die Kommunikation erfolgt seit Mitte März überwiegend per WhatsApp und Doodle-Umfrage sowie auf Abstand. Was bereits sicher ist: Die Bevölkerung soll ein Zeichen erhalten an den wichtigsten närrischen Tagen. So wurde die Entscheidung über ein Erscheinen der Narrenzeitungen in den Ortsteilen erst einmal vertagt.

Zwei Dinge haben sich bereits herauskristallisiert: Der Brauchtumsgedanke soll auch während der Corona-Fastnacht 2021 bewahrt werden. Und die Kinder sollen wie üblich mit Süßigkeiten o.ä. bedacht werden. Denn der „Narrensamen“ liegt den närrischen Vereinen am Herzen.