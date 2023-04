Über die Bundesförderung Klimaangepasstes Waldmanagement informierten Tom Drabinski vom Kreisforstamt Waldshut und Wutöschingens Förster Jürgen Boller-Berger in der Sitzung des Wutöschinger Gemeinderats am Montag. „Das neue Förderprogramm unterstützt verstärkt die Stilllegung von Waldflächen als ein wichtiges ökologisches Kriterium“, berichtet Tom Drabinski bei der Vorstellung des Förderprogrammes.

Fünf Prozent Fläche müssen still gelegt werden

Ein Förderkriterium sieht vor, dass fünf Prozent des Gemeindewaldes stillgelegt werden und somit einer forstwirtschaftlichen Nutzung auf die Dauer von 20 Jahren entzogen werden. Die Flächenauswahl für die Stilllegung kann unabhängig von der Baumart oder dem Zustand der Flächen erfolgen. Ein Ausstieg während dieses Zeitraumes ist nicht möglich, beziehungsweise zieht die Rückzahlung der Fördermittel inklusive Verzinsung nach sich.

Wenn die vorgegebenen zwölf Kriterien erfüllt werden, kann die Gemeinde mit einem jährlichen Förderbetrag von 55.000 Euro rechnen, auf die Dauer von zehn Jahren also maximal 550.000 Euro. „Fünf Prozent Stilllegung würde für unseren Gemeindewald eine Fläche von 29 Hektar bedeuten“, erklärte Bürgermeister Georg Eble und sah darin kein Problem.

„In unserem zehnjährigen Fortsteinrichtungswerk haben wir 50 Hektar zur extensiven Bewirtschaftung ausgewiesen, auf 31 Hektar ist keine Nutzung geplant. Für uns ist dieses Förderprogramm nahezu ideal.“ Die Ausweisung von 29 Hektar Stilllegungsfläche für 20 Jahre ist in Wutöschingen also problemlos möglich.

Auch bei den übrigen Förderkriterien gibt es keines, das gegen die Teilnahme an dem Förderprogramm spricht. Kosten fallen für die Gemeinde bei der Sicherung von Habitatsbäumen an. „Diese bedeutet für uns die Ausweisung und Kartierung von 2800 Bäumen in unserem Gemeindewald.

Die Erfassung und Kartierung könnte von den Mitarbeitern des Gemeindewaldes mit Unterstützung von Forststudenten, die vergütet werden müssen, erfolgen.“ Ein weiteres Förderkriterium ist eine zusätzliche PFC-Zertifizierung, die jedes Jahr über eine Dauer von 20 Jahren durchzuführen ist und mit Kosten von jährlich 4000 Euro zu Buche schlägt.

Da die Fördervergabe nach dem sogenannten Windhundprinzip erfolgt und Interessenten, die zeitnah einen Förderantrag einreichen, bessere Chancen auf Förderung haben, hat die Gemeinde Wutöschingen bereits vorsorglich einen Antrag eingereicht.

„Diesen können wir jedoch wieder zurücknehmen“, versichert Bürgermeister Eble dem Gemeinderat.

Dieser Schritt wird aber nicht nötig, denn der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung der Antragstellung für die Förderung aus dem Bundesprogramm klimaangepasstes Waldmanagement zu.