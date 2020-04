von sk

Auch in diesem Jahr veranstaltete der Angelsportverein Wutöschingen einen Wutachputz. Dieser umfasste die Strecke vom Hartmann-Wehr in Oberlauchringen bis zur Zwirnerei in Eggingen. Aber dieses Mal war der Frühjahrsputz durch die Corona-Pandemie doch alles etwas anders.

Eggingen Frauen aus Eggingen und Stühlingen stellen Schutzmasken Marke Eigenkreation her Das könnte Sie auch interessieren

In den vergangenen Jahren waren die Angelsportler in Gruppen an der Wutach unterwegs und in diesem Jahr einzeln. Auf beiden Seiten des Flusses wurden die Ufer und die Böschungen vom Plastik und anderen Müll befreit. Auch eine Straßenabsperrung, die sicherlich durch den Sturm in die Wutach gefegt wurde, wurde aus dem Wasser gefischt.

Kein Abschluss-Essen

Am Ende sammelte Achim Würth mit seinem Lastwagen die abgestellten Müllsäcke und den anderen Unrat ein und deponierte diesen im Wutöschinger Bauhof. Auf das übliche Abschluss-Essen wurde wegen des Kontaktverbots verzichtet.