Am heutigen Montag wird die Spurensicherung der Kripo den Brandort untersuchen, so die Auskunft von Polizeisprecher Jörg Kiefer. Nach bisherigen Erkenntnissen war offenbar zunächst das einige Meter neben dem Gebäude stehende Gartenhaus in Brand geraten. Die starken Flammen griffen rasch auf eine hölzerne Veranda des Wohnhauses über. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits der gesamte Dachstuhl in Brand geraten. Personen wurden nicht verletzt, das Haus ist aber nicht mehr bewohnbar. Im Einsatz waren rund 80 Feuerwehrleute aus Wutöschingen, Waldshut-Tiengen, Klettgau und Lauchringen sowie der vorsorglich verständigte Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen.