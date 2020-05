von Yvonne Würth

Herr Gantert, ist der neue Schwimmmeister bereits vor Ort? Wird die neue Badesaison vorbereitet?

Mitten in unsere Planungen und Vorbereitungen zur Öffnung unserer Naturbadesee-Anlage auf Mitte Mai wurde aufgrund der Corona-Pandemie am 16. März die Schließung von sämtlichen öffentlichen Einrichtungen, unter anderem auch die von Schwimmbädern beziehungsweise Naturbadesee-Anlagen, verordnet. Auch wenn in den vergangenen Tagen diverse Verbote, Beschränkungen und Einschränkungen gelockert worden sind, so ist bis zum heutigen Tage nicht abzusehen, ob die Städte und Kommunen ihre Schwimmbäder oder Badeseen in dieser Saison überhaupt öffnen können und wenn ja, in welcher Form und mit welchen Auflagen. Bei der letzten Konferenz zwischen Kanzlerin und den Länderchefs wurde es den Bundesländern überlassen, unter welchen Bedingungen und Vorschriften die öffentlichen Bäder geöffnet werden dürfen. Baden-Württemberg erarbeitet hierfür derzeit ein Konzept. Ohne diesem Konzept vorgreifen zu wollen, ist eines bereits jetzt schon klar: Einen Badebetrieb, wie wir ihn bisher gewohnt waren, wird es sicherlich nicht geben.

Zu Person und Serie Zur Person Karlheinz Gantert (56 Jahre alt) ist seit dem Jahr 2004 Bürgermeister der Gemeinde Eggingen mit 1756 Einwohnern. Verheiratet mit Monika Gantert, hat er die erwachsenen Kinder Silvana und Florian. Er ist Verwaltungsratsmitglied der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen und zählt Fußball, Mountainbiken, Schwimmen und Singen im Chor zu seinen Hobbys. Zur Serie Unter dem Titel „Blick in die Gemeinden“ beleuchten wir die Corona-Krise und ihre Auswirkungen aus dem Blickwinkel von Bürgermeistern, Feuerwehr-Kommandanten und Vorsitzenden des größten Vereins einer Gemeinde.

Welche Auswirkungen durch die Corona-Pandemie sind bereits jetzt erkennbar?

Neben den alltäglichen, noch immer geltenden Verboten, Einschränkungen und Beschränkungen für jeden Einzelnen und die Vereine, wird auch unsere Gemeinde die finanziellen Folgen von Corona zu spüren bekommen. Unser Ergebnishaushalt 2020 umfasst circa 3,93 Millionen Euro; mit einem Anteil von circa 2,48 Millionen Euro durch die Einkommen- und Umsatzsteueranteile sowie die Schlüsselzuweisungen von Bund und Land, das entspricht etwa 63 Prozent, so wird unser Haushalt natürlich sehr stark durch diese Steuern geprägt. Die Gewerbesteuer, die wir mit circa 380.000 Euro eingeplant haben, fällt mit einem Anteil von circa neun Prozent nicht ganz so stark ins Gewicht. Wie hoch die tatsächlichen Verluste sind, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Wir hoffen, dass die geplante Steuerschätzung ein wenig Licht ins Dunkel bringen wird. Angesichts der düsteren Prognosen, die uns tagtäglich erreichen, bin ich froh, dass der Gemeinderat zu Beginn des Jahres, als die Corona-Pandemie noch weit weg von Europa war, eine gute und weise Entscheidung getroffen hat, für das Jahr 2020 so gut wie keine großen Investitionsmaßnahmen einzuplanen, sondern lediglich die im vergangenen Jahr begonnenen Maßnahmen zu Ende zu bringen.

Gibt es Unterschiede bei den Fragen seitens der Bürger seit den Lockerungen?

Das Verhalten, insbesondere die Fragen der Bürgerinnen und Bürger, haben sich seit den angekündigten Lockerungen verändert. Wir haben gerade in den Tagen seit der letzten Konferenz am 6. Mai zwischen der Kanzlerin und den Länderchefs, in der die Kanzlerin „das Heft aus der Hand gegeben hat“, festgestellt, dass die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Vereinsvertreter, verständlicherweise mit jeder angekündigten Lockerung größer wird. Etwas unglücklich hierbei ist der Umstand, dass sowohl die Kommunen als Träger von diversen Einrichtungen als auch der Bürgermeister als zuständige Ortspolizeibehörde über die angekündigten Lockerungen zunächst nur über die Pressemitteilungen der jeweiligen Ministerien erfahren. Die eigentlichen, für uns maßgeblichen Verordnungen, die für uns verbindlich sind, nach denen wir handeln und tätig werden müssen und wir uns auch mit einer gewissen Vorlaufzeit auf die jeweiligen Lockerungen vorbereiten sollten, erhalten wir meist erst, kurz bevor diese in Kraft treten.

Wie sind Sie persönlich mit den individuellen Einschränkungen umgegangen?

Natürlich sind diese individuellen Verbote, Einschränkungen und Beschränkungen sowohl beruflich wie auch privat sehr ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig, zumal diese uns ja von einem Tag auf den anderen „aufgezwungen“ wurden. Ungewöhnlich, aber nicht unangenehm, sind natürlich die vielen freien Abende und Wochenenden, die man seither hatte und die in den vergangenen 16 Jahren eher die Seltenheit waren. Persönlich habe ich mich, sowohl beruflich wie auch privat, strikt an die Vorgaben gehalten; Man hat ja auch eine gewisse Vorbildfunktion. Beruflich habe ich, immer mit dem notwendigen Sicherheitsabstand, lediglich den persönlichen Kontakt zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie meinen Bürgermeisterkolleginnen und -kollegen gehabt. Im privaten Bereich habe ich, seit Beginn der Beschränkungen, nur den Kontakt mit meiner Frau und meinen beiden erwachsenen Kindern. Ich hoffe zwar, dass dieser „Spuk“ so schnell als möglich vorübergeht, aber realistisch gesehen werden wir sicherlich noch lange mit der Pandemie beziehungsweise deren Folgen und Auswirkungen leben und, auch wenn‘s schwer fällt, uns irgendwie arrangieren müssen.