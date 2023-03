Das Destillieren feiner Brände hat in der Familie Waldkircher in Eggingen eine lange Tradition. 1895 hat der Urgroßvater von Johannes Waldkircher das Brennrecht erworben, seitdem wird es in der Familie vom Vater auf den Sohn übertragen.

Johannes „Johny“ Waldkircher führt die Schnapsbrennennerei Im Winkel bereits in vierter Generation. Bei der Übernahme 2003 hat er in eine komplett neue Anlage investiert. Dort brennt er mit neuester Technik nach alten, immer wieder optimierten Familienrezepturen.

„Wir verbinden beim Brennen Tradition und Innovation“, erklärt der Kleinbrenner – dabei steht das „wir“ für seine ganze Familie.

Johannes und Elke Waldkircher sind für ihre Schnäpse und Liköre erneut mit mehreren Medaillen ausgezeichnet worden. | Bild: Sandra Holzwarth

Denn Ehefrau Elke, die Kinder Jan und Marina, Schwiegertochter Sylvana und auch die beiden Enkel Julian und Pia unterstützen den Kleinbrenner im Nebenerwerb tatkräftig. Trotz des Einsatzes von moderner Technik ist die Schnapsbrennerei noch immer mit viel Handarbeit verbunden und alle packen mit an.

Medaillen für Brände aus Eggingen Bei der Prämierung Baden Best Spirits des badischen Kleinbrennerverbands hat Kleinbrenner Johannes „Johny“ Waldkircher 20 Brände ins Rennen geschickt. Alle haben die Jury überzeugt und sind mit Edelmetall ausgezeichnet worden. Über sechs Gold- und acht Silbermedaillen freut sich Familie Waldkircher ganz besonders. Denn diese Auszeichnungen bescheinigt den Brennern die Qualität ihrer Produkte.

So entsteht der Egginger Schnaps

Die Ernte

Die Arbeit beginnt bereits bei der Obsternte auf den eigenen Streuobstwiesen. Dort werden die vollreifen Früchte von Hand geerntet und verlesen.

Die Maische

Anschließend werden sie zerkleinert und zur Maische verarbeitet. Mit Gärhefe und Säureschutz angereichert, wird die Maische zur Gärung gelagert.

Der Brennvorgang

Ist dieser Prozess beendet, füllt Johny Waldkircher das Obst in die Brennblase, wo sie im Wasserbad erhitzt wird. „Dabei entstehen die ersten Alkoholdämpfe“ erklärt Johny Waldkircher und behält während des gesamten Brennvorgangs die Temperatur fest im Blick.

In der Kolonne, auch Verstärker genannt, trennt sich der Alkohol vom Wasser, hier passiert die eigentliche Konzentration des Alkohols. | Bild: Sandra Holzwarth

Der gasförmige Alkohol steigt nach oben und durchläuft mehrere Schritte, bevor er in den Kühler gelangt, wo er wieder verflüssigt wird.

Bevor Johny Waldkircher den ersten Alkohol probieren kann, wartet er den Vorlauf ab, der, ebenso wie der Nachlauf, von minderer Qualität ist.

Den Vor, -Mittel und Nachlauf trennt Johannes Waldkircher sorgfältig ab, um ein optimales Ergebnis zu erreichen. | Bild: Sandra Holzwarth

„Wann der richtige Zeitpunkt für den Mittellauf kommt, erkennt der geübte Schnapsbrenner am Geruch und Geschmack“, verrät er. Der Mittellauf mit einem Alkoholgehalt von rund 75 Prozent wird aufgefangen.

Die Weiterverarbeitung

Für die Weiterverarbeitung verdünnt Johny Waldkircher den Mittellauf auf Trinkstärke, mit Wasser, welches er aus frischen Schwarzwaldquellen schöpft. Der Vor-und Nachlauf wird im Großhandel weiterverwertet.

„Doch das war nicht immer so“, erinnert sich Johny Waldkircher zurück. Zu Zeiten, als sein Urgroßvater die Brennerei gegründet hat, wurde noch alles weiterverarbeitet. Wie sein Vater, waren auch Groß- und Urgroßvater Landwirte und die Brennerei Hobby-und Nebenerwerb.

Von Kindesbeinen an in der Brennerei dabei

Schon als kleiner Junge hat Johannes Waldkircher bei der Obsternte geholfen und in der Brennerei mitgearbeitet. „Damals war es für mich aber reine Pflichterfüllung“, verrät der heute 58-jährige.

Die Leidenschaft fürs Brennen entwickelte sich erst später. Heute ist er mit viel Herzblut dabei und „brennt“ im wahrsten Sinne des Wortes für seine Arbeit.

„Es macht mir Spaß, immer wieder Neues auszuprobieren und spannende Produkte zu entwickeln.“ Stetig feilt Johannes Waldkircher an seinen Rezepturen, am Verarbeitungsprozess, an der Lagerung.

Hygiene wird in der Brennerei Waldkircher groß geschrieben. Zwischen den Brennvorgängen wird auch die Brennblase stets gründlich gereinigt. Dann ist sie wieder bereit um mit Maische neu befüllt zu werden. | Bild: Sandra Holzwarth

„Es sind die Feinheiten, die den besonderen Tropfen ausmachen“, verrät er. „Schon die unterschiedlichen Hölzer der Fässer verändern die Aromen.“

Neben den klassischen Bränden gibt es in der Brennerei Waldkircher auch Liköre, Whiskey und Gin. Eine Spezialität des Hauses ist der Kräuterschnaps, der nach einem alten Familienrezept gebrannt wird, aber auch alle anderen Flaschen bergen besondere Geschmackserlebnisse.

Mit Erfahrung, Feingefühl und Knowhow

Am Beruf des Brenners hat sich im Laufe der Zeit wenig geändert. „Das Brennverfahren wurde durch moderne Technik zwar weiterentwickelt, doch für den Geschmack braucht es immer noch die Erfahrung, Feingefühl und das Knowhow des Brenners“, weiß Johny Waldkircher.

„Und natürlich erstklassige Früchte, denn nur daraus können gute Brände entstehen.“ Was an Früchten und Kräutern nicht auf eigenem Grund und Boden wächst, kauft Familie Waldkircher in der Region dazu.

Ebenso wichtig wie die Qualität der Rohstoffe ist für Brenner Johny Waldkircher die Einhaltung strikter Hygienevorschriften.

Beste Bedingungen zeichnen sich in der Schnapsbrennerei Waldkircher auch für die Zukunft ab: Beide Kinder leben auf dem Hof und wurden von Vater und Großvater bereits früh in die Geheimnisse der Schnapsbrennerei eingeweiht.

„Ich freue mich, dass ich die Brennerei auch irgendwann in die fünfte Generation weitergeben kann“, erklärt Johannes Waldkircher. Und mit den Enkeln Julian und Pia steht die sechste Generation bereits in den Startlöchern.