von Yvonne Würth

Der Gemeinderat Eggingen hat sich mit der Erstellung von Bauplatzvergabekriterien befasst. Insgesamt können zwölf Bauplätze an Interessenten verkauft werden, der Verwaltung liegen bereits 36 Bewerbungen von Bauinteressenten vor. Nach aktualisierter Anfrage liegen 16 Rückmeldungen vor, der Bedarf an Bauplätzen ist also höher, als das Angebot der Gemeinde. Mit der Erstellung von Bauplatzvergabekriterien soll die Vergabe des Baulands erfolgen. Die Gemeinderäte waren sich einig, dass bei den Vergabekriterien die Einkommensverhältnisse der Bewerber nicht berücksichtigt werden sollen.

Soziale Kriterien und Ortsbezug

Stattdessen sollen die sozialen Kriterien und der Ortsbezug maßgeblich sein. Eine Diskussion ergab sich, als die Gemeinderäte mehr den Ortsbezug und weniger die Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder der Baufamilie berücksichtigen wollten. Wie Bürgermeister Karlheinz Gantert informierte, darf der Ortsbezug nur mit 50 Prozent berücksichtigt werden darf.

Eggingen 110 Euro pro Quadratmeter: Gemeinderat legt Preise für 16 Baugrundstücke im Neubaugebiet „Rosenäcker“ fest Das könnte Sie auch interessieren

Die Reihenfolge der Bewerber bei der Auswahl der Bauplätze erfolgt gemäß einer Auswahlmatrix. Der Bewerber mit der höchsten Punktzahl darf sich vor dem Bewerber mit einer niedrigeren Punktzahl einen Bauplatz aussuchen. Nach sozialen Kriterien und Ortsbezugskriterien, welche insgesamt jeweils maximal 100 Punkte ergeben können, wurde hier aufgeschlüsselt. Im Falle der gleichen Punktezahl zweier Bewerber soll es einen Vorzug geben für den Bewerber, der entweder am meisten Kinder (minderjährig und im gleichen Haushalt lebend) hat, das niedrigere zu versteuernde Haushaltseinkommen hat, oder der im Losverfahren zum Zuge kommt. Nach ausführlicher Diskussion hatte der Gemeinderat beschlossen, die Bauplatzvergabekriterien wie folgt festzulegen: 20 Punkte (statt 10 Punkte) soll es im Bereich Familienstand verheiratet, Partnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Partner mit sonstiger auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft sowie Alleinerziehende mit Kindern geben. 30 Punkte anstatt 15 soll es für den Ortsbezug geben.