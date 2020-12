Harmonisch schmiegt sich das Wutachtal zwischen Stühlingen und Horheim an die angrenzenden Hügel. Entlang des Flusses führt ein beliebter Radweg. Besonders an Wochenenden ist hier bei Sonnenschein viel los. Öfter geht es hier Rad hinter Rad mit und ohne Elektrounterstützung das Tal auf- oder abwärts. Hier ist der Fahrrad-Boom fast ganzjährig deutlich zu erkennen.

Selbst bei kühlen Temperaturen im November wird der Radweg entlang der Wutach zwischen Grimmelshofen und Tiengen, hier bei Wutöschingen, gern für eine kleine oder große Ausfahrt genutzt. | Bild: Gerald Edinger

„Corona hat diesen Trend zum Fahrrad sogar noch befeuert“, erzählt Timmo Preiser, der zusammen mit Christian Ramirez die Firma „Bike Stuff and Tours“ in Wutöschingen führt. Als im Frühjahr alle Geschäfte schließen mussten, war Preiser unsicher, wie sich die Lage entwickeln würde. Während die Innenstädte zu Geisterstädten wurden, habe sich die Situation für die Fahrradhändler ganz anders dargestellt. Das Bedürfnis, ein Fahrrad zu erwerben ging nach oben, erzählt Preiser. Dabei wurde die ganze Palette von den Kunden nachgefragt: Vom Laufrad für die Kleinsten bis zum Rennrad mit Elektromotor. „Kinderräder sind bei uns besonders gefragt“, so der Händler.

Elektromotor liegt im Trend

Gefragt sind derzeit auch Rennräder mit stabileren Reifen, mit denen nicht nur auf der Straße gefahren werden kann. Längst gibt es aber auch Rennräder, die einen kleinen elektronischen Helfer eingebaut haben. Damit seien Touren bis 100 Kilometer kein Problem. „Es kommen aber auch Familien, die E-Bikes für Erwachsene und ihre Kinder möchten“, erzählt der Fahrradhändler. Es mache schließlich keinen Sinn, wenn bei einer Familientour die Eltern mit einem Elektrorad entspannt radeln und die Kleinen sich mit einem normalen Rad abstrampeln. Timmo Preiser erinnert sich noch gut an die Zeit, als die ersten Räder mit Elektromotoren ausgestattet wurden: „Das war so 2009, als wir Fahrräder selbst zu E-Bikes umgerüstet haben.“

Lauchringen Corona: Viele Neuinfizierte im November. Einwohner sollen noch wachsamer sein und Kontakte auf ein Minimum beschränken Das könnte Sie auch interessieren

Der Trend zum Fahrrad ist in seinem Geschäft allerdings nicht ausschließlich von der E-Mobilität geprägt. „Dieser Anteil macht etwa 50 Prozent aus“, sagt der Fahrradhändler. Vermehrt werden bei ihm E-Bikes von der älteren Generation nachgefragt. Der Kauf sei immer auch eine Kostenfrage. Für ein Rad mit Elektromotor müssten 2500 Euro und mehr investiert werden, ein gutes konventionelles Mountainbike liege zwischen 4000 und 5000 Euro. Momentan ist die Nachfrage auch bei Timmo Preiser und Christian Ramirez so groß, dass viele Produkte 2021 nicht mehr zu haben sind. „Die Hersteller kommen mit der Produktion nicht mehr nach. Wir als Händler und Mechaniker spüren zudem Lieferengpässe bei Rädern, Fahrradschläuchen, Beleuchtung, Schaltungen und anderen Ersatzteilen“, erklärt er. Er ist deshalb gespannt, wie sich die Situation im kommenden Jahr entwickeln werde.

Schwierige Prognose für Zukunft

In diesem Punkt ist Jörg Fehrenbach vom Radgeschäft „Tritt rein“ in Bonndorf etwas verunsichert. „Es ist schwierig zu sagen, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt, wer im nächsten Jahr noch Arbeit hat.“ Davon hänge auch der Handel mit Rädern ab. Von Frühling bis in diese Tage hinein war das Geschäft auch mit Reparaturen lebhaft. „Zeitweise standen die Leute in Schlangen vor meinem Laden“, erzählt der Fahrradhändler.

Jörg Fehrenbach, Fahrradhändler aus Bonndorf, blickt etwas skeptisch in die Zukunft. | Bild: Gerald Edinger

Auch er berichtet von Lieferschwierigkeiten für Ersatzteile und Fahrräder. Jörg Fehrenbach erinnert sich noch gut an den Beginn des Booms vor etwa fünf Jahren. Damals lagen „Bio-Bikes“, wie er Räder ohne E-Antrieb nennt, noch im Trend. Inzwischen werden in seinem Geschäft etwa 70 Prozent Räder mit Elektromotor nachgefragt. Das Job-Rad-Modell habe diesen Trend noch verstärkt. Über ihren Arbeitgeber können Mitarbeiter Fahrräder leasen.

1000 Kilometer Radwege im Landkreis Das Netz von Radwegen im Landkreis umfasst etwa 1000 Kilometer, heißt es aus dem Landratsamt Waldshut. Darunter sind Teilstrecken von vier großen Fernradwegen: der Südschwarzwald-Radweg, Eurovelo 15, Südschwarzwald-Panoramaradweg und der 3-Welten Radweg. Zusätzlich gibt es 16 Rundtouren „RouteWT“ auf etwa 440 Kilometern, 120 gehören zum RadNETZ BW. Eine Statistik, wie viele Radfahrer jährlich diese Wege nutzen, gibt es laut Landratsamt „leider nicht“.

„Die meisten sind Mountainbikes, das liegt an der Topografie unserer Region“, erklärt Fehrenbach. Er nennt aber auch die Kehrseite des Rad-Booms. Gerade in diesem Jahr ist aus seiner Sicht die Zahl von Unfällen, besonders mit E-Bikes, gestiegen. „Viele Leute sind lange nicht mehr Rad gefahren und sind daher ungeübt“, stellt er fest. Deshalb belegt er nun beim ADAC einen Fortbildungskurs, um danach Interessierten und Unternehmen Kurse in Fahrtechnik anzubieten, ähnlich denen, die der Automobil- und Motorsportclub Bonndorf unter dem Dach des ADAC schon für Schulen anbietet.