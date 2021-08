von Yvonne Würth

Die Idee, den ersten Unverpackt-Laden mit Café in der Region zu eröffnen, strebt eine junge Frau aus Wutöschingen an. Die 27-jährige Hannah Piotkowski hatte im Amtsblatt Wutöschingen eine Umfrage gestartet, um Bedarf und Einkaufsverhalten der potenziellen Kunden zu ermitteln.

Die Initiatorin

Bereits im Alter von 20 Jahren war Hannah Piotkowski auf Weltreise, dort lernte sie viele alternative Lebensweisen kennen. Das Thema Müll rückte bereits damals in den Vordergrund, Privat lebt sie schon lange nachhaltig, soweit dies geht. Den Haupteinkauf macht sie im Discounter, Obst und Gemüse holt sie beim Bauern. „Da fällt trotzdem Verpackung an. Aber wir versuchen schon, diese einzusparen.“ Im vergangenen Jahr hat sie ihr Studium erfolgreich beendet mit der Prüfung zum Master in Bauingenieurwesen in Konstanz. Eigentlich wollte sie danach nach Kanada reisen, doch während der Corona-Pandemie wurde ihr davon abgeraten.

Die Idee

Dass sie ihr Einkaufsverhalten und ihre Ideen für Nachhaltigkeit nun auch mit anderen Menschen teilen möchte, entstand dagegen ganz spontan Anfang des Jahres: „Die Idee kam eigentlich aus dem Nichts, eine Eingebung sozusagen“, erzählt sie. „Es würde einfach gut passen und ist eine Sache, da stehe ich zu 100 Prozent dahinter.“ Neben dem Unverpackt-Laden mit überwiegend regionalen Produkten soll es auch ein kleines Café geben mit frisch geröstetem Kaffee aus Erzingen: „Das wird ein Alleinstellungsmerkmal für Wutöschingen“, freut sich Hannah Piotkowski schon darauf.

Schritt zur Nachhaltigkeit

Unterstützt wird sie dabei von ihrem Partner Marian Mantey (37), der im Holzbau tätig ist. Seit ihrem zehnten Lebensjahr lebt sie in Wutöschingen, besuchte Realschule und Wirtschaftsgymnasium im Landkreis Waldshut, sie und spielte in der Musikschul-Bigband Saxophon und ritt gerne mit den Pferden aus. Nun möchte sie in ihrer Gemeinde ihren Herzenswunsch, den Schritt zur Nachhaltigkeit, umsetzen. Was ihr besonders wichtig ist: „Wir wollen nicht belehren, sondern aufmerksam machen und diese Möglichkeiten des nachhaltigen Einkaufens bieten.“

Die ersten Schritte Die Finanzierung des Unverpackt-Ladens soll neben dem üblichen Bankkredit auch über Crowdfunding laufen. Unterstützung erhielt Hannah Piotkowski von Bürgermeister Georg Eble, der sehr offen für ihr Anliegen gewesen sei. Er nannte Fördermöglichkeiten und mögliche Immobilien in Wutöschingen, die in Betracht kommen und ermöglichte auch die Umfrage im Amtsblatt. Zu ihrer Umfrage erhielt Hannah Piotkowski zahlreiche Rückmeldungen, die sie in ihrem Entschluss bestärkt hätten. Mit den Daten aus der Umfrage kann sie im Laden genau auf die Kundenwünsche eingehen. Viele potenzielle Kunden hätten sich bereits Gedanken über Alternativen gemacht, um Verpackungsmüll einzusparen. Angefragt wurden hier neben Shampoo, Waschmittel, Naturkosmetik und Stoffwindeln auch eine nachhaltige Lösung für Einmalprodukte wie Alufolie.

2014 hat der erste Unverpackt-Laden in Deutschland eröffnet, heute gibt es fast 140 Geschäfte, der nächste ist seit Juni 2020 in Rickenbach. Eine Untersuchung der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde hat ergeben, dass im Vergleich zum Bioladen bei Unverpackt-Läden 84 Prozent weniger Verpackungsmüll anfällt. Produkte aus Unverpackt-Läden seien zudem im Schnitt nicht teurer als vergleichbare verpackte Varianten aus dem klassischen oder dem Bio-Supermarkt.

Alternativen zur Wegwerfverpackung: Eine Hülle aus Bambus für Zahnbürsten, ein Dauerkaffeefilter, Seifen in Metalldosen, ein Gemüsenetz, Täschchen und Pfandgläser. | Bild: Yvonne Würth

Im Laden gibt es neben Obst und Gemüse, Reis und Nudeln auch Olivenöl und Waschmittel, nur ohne Einweg-Verpackung. Die Waren werden in den größtmöglichen Verpackungseinheiten bestellt und geliefert, wo zwar trotzdem Müll entsteht, aber weniger als beim konventionellen Einkauf. Einige Produkte werden in Pfandbehältern zugestellt, viele der Waren stammen von regionalen Höfen und Lieferanten auf kurzen Wegen. Bei Produkten wie Trockenfrüchten und Nüssen mit langen Transportwegen wird auf fairen Handel geachtet.

Der Ablauf

Wie kauft man im Unverpackt-Laden ein? Entweder bringt der Kunde seine eigenen Beutel, Becher, Schraubgläser oder Dosen mit oder die Waren werden in Mehrwegbehältnissen angeboten, diese gibt es dort auch leer zu kaufen. Die eigenen Gefäße werden vor dem Einkauf abgewogen, sodass es nicht nötig ist, ein standardisiertes Gefäß zu kaufen.

Die 27-jährige Hannah Piotkowski in ihrem Garten in Wutöschingen. | Bild: Yvonne Würth

Zwar erfordert das unverpackte Einkaufen in Reinform ein großes Maß an Planung und Flexibilität bei Produkten und Preisen, doch ist die Bereitschaft der Kunden stärker, als Handel und Industrie es suggerieren. Ob man Metalldosen oder Tupper-Dosen für seinen Einkauf oder die leere Shampoo-Flasche aus Plastik mitbringt, um das Shampoo wieder aufzufüllen, ist dabei nebensächlich. Hinter dem Gedanken der Nachhaltigkeit steht lediglich, bereits vorhandene Gefäße zu nutzen.