Das Ehepaar Nicole und Falko Reimann aus dem Wutöschinger Ortsteil Degernau engagiert sich seit einigen Monaten für die Flutopfer im Ahrtal. Der Ehemann hat schon dreimal Möbel, eine alte Heizung, Fahrräder, Boiler, Tierfutter und Sanitärartikel in seinem Kleintransporter gepackt und sie zu den Menschen ins Überschwemmungsgebiet gebracht. Nicole Reimann hat nun eine neue Idee. Sie backt mit Unterstützung von 13 Frauen Weihnachtsgebäck. Das soll Anfang Dezember auf die rund 650 Kilometer lange Reise gehen, um den Menschen ein wenig Freude zu machen.

Kontakt für die Backaktion Nicole Reimann, Mobiltelefon 0152/28 70 21 37.

Im Juli wurden im Ahrtal zahlreiche Orte von reißenden Wassermassen getroffen. Häuser, Brücken und Straßen wurden zerstört. Die Bilder brannten sich in Kopf und Seele des Paares aus Degernau ein. Sie selbst erlebten vor einigen Jahren, welche Schäden eine Überschwemmung anrichten kann. Nach einem Starkregen lief ihr Keller voll, glücklicherweise blieb es bei Sachschäden. Nachdem sie Bilder aus dem Flutgebiet sahen, fuhren sie ins Ahrtal. Was sie dort sahen, war weitaus schlimmer, als es die Bilder im Fernsehen zeigen konnten. „Wenn man es nicht mit eigenen Augen gesehen hat, kann man sich das Ausmaß der Schäden nicht vorstellen“, sagt Nicole Reimann. Sie wollten helfen und setzen ihre Pläne in die Tat um. Ein Aufruf in den sozialen Medien brachte eine Welle der Hilfsbereitschaft. Zwei Firmen aus der Region spendeten Schubkarren, Schaufeln, Gummistiefel und Arbeitskleidung.

Tagestouren mit dem Transporter

Zwei Mal brachte Falko Reimann Sachspenden ins Ahrtal und fuhr am selben Tag wieder zurück. Stolz präsentiert er seine gelbe Weste, die jeder Helfer dort trage. Begeistert deutet er auf die Unterschriften von Helfern der ersten Stunde, wie der Auszubildende Wilhelm Hartmann, Markus Wipperfürth oder den Organisationschef im großen Baustoffzelt, den alle nur den „Kaiser“ nennen. Er berichtet, dass viele Menschen im Ahrtal nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Gerade ältere Menschen hätten oft Hemmungen, um Hilfe zu bitten.

Berührende Szenen im Baustoffzelt

Zuletzt war Falko Reimann eine Woche im Ahrtal, verteilte im Baustoffzelt Material an die Bedürftigen. „Im Gespräch bekommt man schon mit, wie es den Leuten wirklich geht. Und die Dankbarkeit ist riesengroß.“ Der Kleinunternehmer aus dem Wutachtal erzählt von berührenden Begegnungen. Zum Beispiel von einer älteren Frau, die verzweifelt einen Wasserhahn für ihre Küche suchte, damit sie wieder kochen kann. Reimann holte aus der stillen Reserve eine Luxus-Armatur, die sogar heißes Wasser zubereitet. „Sie konnte es gar nicht glauben und starrte immer wieder auf diesen Wasserhahn“, sagt der engagierte Helfer. Es kämen aber auch Menschen, die Ansprüche stellen, die dann nicht erfüllt werden können. Benötigt werden derzeit Werkzeuge aller Art, vor allem aber Handwerker, da es vor Ort zu wenige gebe. Im Oktober und November wird Falko Reimann wieder mehrmals mit voll beladenem Kastenwagen Spenden in das betroffene Gebiet bringen.

Backen für das Ahrtal

Nicole Reimann hat eine neue Idee. Sie möchte mit Weihnachtsgebäck für ein bisschen Normalität bei den Opfern der Flut sorgen. In ihrer WhatsApp-Gruppe haben sich 13 Frauen angemeldet, die sich daran beteiligen wollen. Im Büro der Hobby-Bäckerin stapeln sich schon jetzt Linzertorten, Smiley-Kekse, Nussecken und andere duftende Leckereien. „Es soll noch viermal so viel werden“, erzählt Nicole Reimann. Dafür bekommt sie bisher Spenden von zwei Bäckereien aus ihrer Heimatstadt Engen, einer aus Erzingen, einer aus Grafenhausen und zweien aus Waldshut. „Es wäre schön, wenn sich weitere melden würden“, sagt sie, während sie schon den Teig für das nächste Backblech vorbereitet hat. „Wenn ich backe, dann nehme ich gleich ein, zwei Kilogramm Mehl“, erzählt sie lächelnd. Im Dezember sollen die duftenden Gutsele, Brötle, Schoko-Crossies, Kokos-Makronen und Kuchen ins Ahrtal gebracht werden.