von sk

Auf der jüngsten Hauptversammlung des Fördervereins St. Maria Magdalena Wutöschingen der Sozialstation Oberes Wutachtal wurde Alex Sitter zum neuen Vorsitzenden gewählt. Nach der Begrüßung durch den Noch-Vorsitzenden Hubert Stoll griffen Pfarrer Malzacher und Pfarrer Rutkowski das Wirken des Heiligen Martin mit den Worten auf: „Und genau in der Nachfolge des heiligen Martin agiert der Förderverein in seiner Funktion als Solidargemeinschaft der Gesunden mit den Kranken, die in der christlichen Tradition der Nächstenliebe wurzelt.“

Die Entstehung des Fördervereins geht bis in die 70er Jahre zurück. Mit dem Ansinnen, die vor Ort lebenden und in der häuslichen Pflege arbeitenden Ordensschwestern finanziell zu unterstützen, wurde aus der Katholischen Kirchengemeinde Maria Magdalena heraus der damals noch selbstständige Förderverein gegründet. Aus dieser Vor-Ort-Pflege der Ordensschwestern ging dann die heutige Sozialstation hervor, die somit weiterhin in der Trägerschaft der katholischen Pfarrgemeinden sind. Der Förderverein blieb und richtete seine finanzielle Unterstüzung weiterhin an die Pfarrgemeinde – zweckgebunden aber für die neu entstandene Sozialstation. Im Jahre 2011 kam es dann zum Zusammenschluss der Fördervereine der Gemeinden Schwerzen/Horheim und Wutöschingen sowie des Förderkreises Ofteringen/Degernau zum jetzigen Förderverein St. Maria Magdalena Wutöschingen.

Nach nunmehr 18 Jahren im Amt des Vorsitzenden war es schon bei der vergangenen Hauptversammlung 2019 das Anliegen von Hubert Stoll, dieses Amt in jüngere Hände zu geben. Auch Schriftführerin und zweite Vorsitzende Renate Knopf stellte sich nicht mehr zur Wahl. Einstimmig gewählt wurde neu im Amt des Vorsitzenden Alex Sitter. Als Schriftführerin und zweite Vorsitzende wurde Daniela Hausy gewählt, als Kassiererin wiedergewählt wurde Claudia Ebi. Ebenfalls wiedergewählt wurden die Beisitzer Ulrike Schirmer, Maria Schmidt und Gabi Prochota. Bürgermeister Eble richtete seine Gastworte an den neu gewählten Vorsitzenden: „Es ist ein wichtiges und wünschenswertes Ziel, die Arbeit des Fördervereins aus seinem in der Öffentlichkeit wahrgenommenen Schattendaseins herauszuführen.“

Info: Wer sich für die Arbeit des Fördervereines interessiert und diese unterstützen möchte mit einem Miitgliedsbeitrag von 12 Euro pro Jahr, darf sich an Alex Sitter, Telefon 07746/91 95 22 oder an das Pfarrbüro (07746/54 40) wenden.