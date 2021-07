von Eva Baumgartner

Trotz Pandemie hatte der Vorstandssprecher der Volksbank Klettgau-Wutöschingen, Ekkehard Windler, in der Vertreterversammlung in der Wutöschinger Alemannenhalle eine gute Botschaft zu verkünden: „Das Jahr 2020 konnten wir mit gutem Ergebnis abschließen, die positive Entwicklung der letzten Jahre hat sich auch 2020 fortgesetzt.“ Ein Licht am Ende des Tunnels im Coronajahr, das die 65 anwesenden Vertreter gefreut haben dürfte.

Eine wesentliche Ursache für die sehr positive Entwicklung in dem einschneidenden Coronajahr sah er in der Regionalität, der lokalen Verbundenheit, der Kundennähe der Volksbank.

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 18 Prozent auf 873 Millionen Euro. Der Bilanzgewinn beträgt 1,33 Millionen Euro. Rund zwei Drittel der Bilanzsumme stellen die Kredite an Firmen- und Privatkunden dar, die, so führte Windler aus, „die größte und wichtigste Ertragsquelle unserer Bank sind.“ Dieser Posten erfuhr in den letzten fünf Jahren die gewaltige Steigerung von 48 Prozent. Im Berichtsjahr 2020 verzeichnete das Kundenkreditvolumen ein Plus von 52 Millionen, eine Steigerung um 8,2 Prozent.

Das betreute Kundenvolumen (alle Kredit- und Anlagegeschäfte) verzeichnete ein Wachstum um sieben Prozent (91 Millionen Euro) und stieg insgesamt auf 1,4 Milliarden Euro.

Senkung der Dividende auf 1,5 Prozent

Nichtsdestotrotz stellte Windler perspektivisch drastische Kosteneinsparungen in Aussicht, „die mitunter schmerzhaft sein werden, aber unausweichlich sind“. In diesem Zusammenhang ist die vorgeschlagene Senkung der Dividende auf 1,5 Prozent zu sehen. Sie betrug 2019 noch drei Prozent.

Die Filiale in Grießen wird zukünftig nur noch als SB-Stelle geführt und, so informierte Windler, das Gebäude wurde an die benachbarte Sozialstation Klettgau-Rheintal verkauft. Die Im Obergeschoss ansässige Zahnarztpraxis habe zum Jahresende 2020 gekündigt. Diese Räume werde die Volksbank zukünftig für Backoffice-Tätigkeiten nutzen. Des Weiteren werden in der Erzinger Volksbankfiliale neu für Kunden aus Grießen, Geißlingen und Dettighofen ab dem 1. Oktober Themenberatungszimmer zur Verfügung gestellt, erklärte Ekkehard Windler.

Schließlich erläuterte Aufsichtsratsvorsitzender Georg Eble den Prüfungsbericht des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes, die Vertreterversammlung folgte einstimmig dem Vorschlag des Aufsichtsrates den Jahresabschluss 2020 abzusegnen. Ebenso einstimmig fiel der Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses sowie die Ausschüttung der Dividende von 1,5 Prozent (68.304 Euro) aus.

Die Aufsichtsräte Gerhard Riedmüller und Andreas Wiederkehr wurden wiedergewählt. Die beschlossene Satzungsänderung verlängert zukünftig die Amtszeit eines Aufsichtsrates von drei auf fünf Jahre.