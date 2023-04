„Ich habe Lust auf so viele Dinge“, sagt Rainer Stoll am Ende seines Spaziergangs durch die Gemeinde Wutöschingen. Eigentlich war es eher eine Spazierfahrt, denn der Weg führte über Horheim nach Schwerzen, weiter ging es nach Degernau und schließlich vor das Rathaus in Wutöschingen.

Wir haben die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Wutöschingen gebeten, sich vier Orte auszusuchen, die stellvertretend für ihr Programm und ihre Visionen für die Gemeinde stehen. Visionen für die Gemeinde, in der er seit 24 Jahren Hauptamtsleiter ist, hat Rainer Stoll viele. So viele, dass sein Spaziergang eigentlich mehr als vier Stationen haben sollte.

Station 1: Die Auwiesenschule und die Kinderbetreuung

Die Tour mit Rainer Stoll beginnt an der Auwiesenschule Horheim-Schwerzen. Nachdem in den vergangenen Jahren viel Energie in die Alemannenschule Wutöschingen geflossen ist, will der 50-Jährige im Falle einer Wahl nun den Fokus auf die Auwiesenschule legen.

Rainer Stoll erklärt Redakteurin Melanie Völk seine Pläne für die Sanierung der Auwiesenschule Horheim-Schwerzen. | Bild: Nico Talenta

Das Gebäude aus dem Jahr 1995 wirkt laut Stoll von außen relativ modern, ist im Inneren aber abgenutzt und hat einige bauliche Schwachstellen. „Die Schule hat es dringend nötig, dass man sie aufpeppt“, sagt Stoll – ein neuer Anstrich reiche hier nicht mehr aus.

Für die Kernsanierung wurden bereits Förderanträge gestellt. Fallen diese positiv aus, wolle Stoll umgehend mit den Arbeiten loslegen. Denn: „Wir als Schulträger müssen Räume zur Verfügung stellen, in denen sich die Kinder wohlfühlen“, macht Stoll deutlich.

Die Grundschule steht für Stoll aber auch stellvertretend für die Kinderbetreuung. An der Auwiesenschule hat die Gemeinde bereits eine flexible Nachmittagsbetreuung eingeführt. Das Angebot will Stoll auch auf die Grundschulen in Wutöschingen und Degernau ausweiten, und dass schon sobald wie möglich. Bis 2026, zum geplanten bundesweitem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, wolle er nicht warten.

Wer ist Rainer Stoll? Rainer Stoll ist 50 Jahre alt und wohnt im Wutöschinger Ortsteil Degernau. Nach dem Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl (1993 bis 1997) war er rund zwei Jahre als Sachbearbeiter beim Kreissozialamt Waldshut beschäftigt. Seit 1999 ist er Hauptamtsleiter der Gemeinde Wutöschingen. Er ist unter anderem ehrenamtlicher Jugendschöffe am Amtsgericht Waldshut und Ehrenmitglied der SpVgg Wutöschingen Wann ist die Wahl? Die Bürger von Wutöschingen wählen am Sonntag, 30. April, einen Nachfolger von Bürgermeister Georg Eble, der nach 24 Jahren nicht noch einmal zur Wahl angetreten ist. Zum Start der Bewerbungsfrist gab Rainer Stoll seine Bewerbung ab, kurz vor Ende der Bewerbungsfrist gab Joana Carreira, Rechungsamtsleiterin in Stühlingen und wohnhaft in Waldshut, ihre Unterlagen ab.

Station 2: Ortskern Schwerzen und die städtebauliche Sanierung

Kaum an der nächsten Station, im Kreuzungsbereich der Küssaburgstraße in Schwerzen, angekommen, wird das Problem, das Rainer Stoll lösen möchte, deutlich. Autos brausen im Hintergrund vorbei, als der 50-Jährige seine Ideen vorstellt.

Rainer Stoll am Kreuzungsbereich in Schwerzen. Im Zuge der Ortskernsanierung möchte er diesen entschärfen und weitere Maßnahmen im Ortskern umsetzen. Auch Privateigentümer sollen profitieren. | Bild: Nico Talenta

Den unübersichtlichen Kreuzungsbereich möchte Stoll entschärfen, im Idealfall mit einem Kreisverkehr. Dieses Vorhaben will er im Zuge einer städtebaulichen Sanierung in Angriff nehmen.

Sobald die Schlussrechnung der Sanierung Degernau vorliegt, will Stoll die Schritte für ähnliche Maßnahmen in Schwerzen einleiten. Neben der Entschärfung der Kreuzung sollen dann auch gemeindeeigene Gebäude saniert werden, Oberflächen neugestaltet und die Bushaltestelle verlegt werden.

Auch private Eigentümer sollen von der städtebaulichen Sanierung profieren und in dessen Rahmen energetische Sanierungen und Modernisierungen vornehmen können.

Station 3: Degernau und die Schaffung von Wohnraum

„Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Das Thema nehme ich sehr ernst“, sagt Rainer Stoll auf dem Weg zu dritten Station im Ortsteil Degernau. Es geht um die Ausweisung von neuen Bauplätzen. Aber Stoll macht deutlich: „Fläche, die wir einmal der Natur entzogen haben, bekommt sie nicht wieder zurück. Also müssen wir damit behutsam umgehen.“

Vor der Kamera von Redakteur Nico Talenta erklärt der 50-Jährige seine Ideen für die Schaffung von neuem Wohnraum im Baugebiet Zelgle. | Bild: Völk, Melanie

Der vorhandenen Nachfrage nach Bauplätzen möchte er im Falle einer Wahl auch nachkommen. Sein erklärtes Ziel: In allen fünf Ortsteilen Bauplätze zu schaffen, aber dabei auch die bestehenden Ortsteilgrenzen einzuhalten.

„Bei neuen Bauplätzen den Flächenverbrauch so gering wie möglich zu halten, ist kein Widerspruch“, sagt der Hauptamtsleiter und erklärt, was ihm vorschwebt. Er möchte kleine innerörtliche Lagen, die noch unbebaut sind, einer Wohnbebauung zuführen und nachverdichten.

Wie beispielsweise im Baugebiet „Zelgle“ in Degernau. Dort könnten nach seinen Vorstellungen durch Nachverdichtung zwölf weitere Bauplätze entstehen. „Auf diese Weise könnten wir in jedem Ortsteil Bauplätze schaffen“, erklärt der 50-Jährige.

Station 4: Das Rathaus Wutöschingen und die Gemeinde als Dienstleister

7000 Einwohner zählt Wutöschingen aktuell. Sie alle sieht Rainer Stoll im Falle einer Wahl als seine Vorgesetzten: „Ich möchte den Dienstleister-Anspruch mehr in den Fokus rücken und täglich daran arbeiten, dass sich Bürger bei uns gut aufgehoben fühlen“, erklärt Stoll.

Rainer Stoll möchte als Bürgermeister die Gemeinde zum Dienstleister ausbauen und mit den Bürgern auf Augenhöhe agieren. | Bild: Nico Talenta

Dafür plant er auch, den Weg der Digitalisierung weiterzugehen und zu ermöglichen, dass Dienstleistungen auch von Zuhause abgerufen werden können.

Zudem möchte er sich jedes Jahr mit den Bürgern austauschen. Den Begriff Bürger- oder Einwohnerversammlung verwendet er in diesem Zusammenhang nicht. „Ich möchte einen Austausch auf Augenhöhe mit den Bürgern und mit ihnen gemeinsam an den Zielen der Gemeinde arbeiten“, erklärt der 50-Jährige fast wie selbstverständlich.

Genauso wie den nächsten Punkt: Sein Büro stehe den Bürgern im Falle einer Wahl von 7 bis 17 Uhr offen, falls erforderlich komme er gerne auch zu den Bürgern nach Hause.

