Joana Carreira besucht zum Zeitpunkt des Spaziergangs gerade die Haushalte in den Ortsteilen, um ihre Ideen für die Gemeinde vorzustellen. In den Gesprächen an den Haustüren bekomme sie von den Bürgern hautnah mit, wo gerade der Schuh drückt, sagt sie gleich zu Beginn. Daher sind diese Anregungen auch in die Wahl ihrer Stationen für den Spaziergang durch den Ortskern und die Ortsteile eingeflossen.

Wir haben die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Wutöschingen gebeten, sich vier Orte auszusuchen, die stellvertretend für ihr Programm und ihre Visionen für die Gemeinde stehen. Dabei wird deutlich, dass sich die 32-Jährige aus Auswärtige schon gut in die Themen der Wutachtalgemeinde eingearbeitet hat und von ihren bisherigen Wirkungsstellen in Bad Säckingen und Stühlingen auch zahlreiche neue Ideen mitbringt.

Station 1: Ortsmitte Schwerzen und die Infrastruktur

Die erste Station, die Kreuzung in der Ortsmitte von Schwerzen, hat Joana Carreira für den Themekomplex Infrastruktur gewählt. Dazu zählt sie den Verkehr und die Entwicklung der Ortsteile. „Ich möchte den Standard in allen Ortsteilen auf ein einheitliches Niveau heben“, erklärt Carreira und ergänzt: „Jetzt ist der Ortsteil Schwerzen an der Reihe.“

An der Kreuzung in Schwerzen erklärt Joana Redakteurin Melanie Völk, was im Zuge der Ortskernsanierung alles für den Ortsteil getan werden soll. | Bild: Nico Talenta

Im Zuge der angestrebten Ortskernsanierung möchte sie das Gefahrenpotenzial im Straßenverkehr ermitteln und neuralgische Stellen entschärfen. „Im Kreuzungsbereich haben Kindergarten- und Schulkinder Schwierigkeiten, die Straße zu überqueren. Das möchte ich ändern und im Gespräch mit dem Landratsamt Lösungen suchen.“

Joana Carreira in Schwerzen Video: Nico Talenta

Gleichzeitig möchte sie bei den anstehenden Arbeiten auch den Blick auf die Barrierefreiheit richten. „Rollstuhlfahrer haben in Schweren derzeit Probleme, auf die Gehwege zu fahren. Das möchte ich ändern und den Zugang zu Bushaltestellen und öffentlichen Gebäuden erleichtern“, so Carreira.

Wer ist Joana Carreira? Joana Carreira ist 32 Jahre alt und wohnt in Waldshut. Sie ist in Setúbal in Portugal geboren und im Alter von acht Jahren mit ihrer Familie nach Eggingen gekommen. Auf die Ausbildung im mittleren Dienst bei der Stadt Bad Säckingen folgte ein Lehrgang für den gehobenen Dienst. 2020 wechselte sie von Bad Säckingen nach Stühlingen und übernahm dort das Rechnungsamt. In ihrer Freizeit schwimmt sie gerne, fährt Fahrrad oder geht mit ihrem Sohn und den Hund spazieren. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der offenen Jugendarbeit und ist Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Küssaberg. Wann ist die Wahl? Die Bürger von Wutöschingen wählen am Sonntag, 30. April, einen Nachfolger von Bürgermeister Georg Eble, der nach 24 Jahren nicht noch einmal zur Wahl angetreten ist. Zum Start der Bewerbungsfrist gab Rainer Stol l seine Bewerbung ab, kurz vor Ende der Bewerbungsfrist hat Joana Carreira, Rechnungsamtsleiterin in Stühlingen und wohnhaft in Waldshut , ihre Unterlagen im Rathaus eingeworfen.

Station 2: DerDirtpark und die Jugendarbeit

Auf dem Weg zu zweiten Station, dem Dirtpark in der Nähe des Sportplatzes Wutöschingen, kommen der Kandidatin einige Schüler der Auwiesenschule entgegen, die gerade ein Lauftraining absolvieren. Eine gute Einleitung für das zweite Thema, denn Joana Carreira will die offene Jugendarbeit in Wutöschingen ausbauen und weitere Angebote wie den Dirtpark schaffen. „Ich will offene Angebote für alle Kinder und Jugendliche in allen Altersklassen zur Verfügung stellen“, erklärt sie.

Der Dirtpark in Wutöschingen steht für die 32-Jährige stellvertretend für die offene Jugendarbeit in Wutöschingen, die sie weiter ausbauen möchte. Zudem plant sie ein Jugendzentrum. | Bild: Völk, Melanie

Dafür plant die 32-Jährige die Errichtung eines Jugendzentrums und die Einstellung eines Sozialarbeiters, der gemeinsam mit den Jugendlichen Konzepte erstellen soll.

„Kinder und Jugendliche, die kein Interesse an der Politik haben, muss man die Möglichkeit geben, sich zu engagieren und sich in die Gesellschaft einzubringen“, sagt Joana Carreira. Dafür möchte sie die Jugendlichen bei den sie betreffenden Themen in die Gemeinderatssitzungen einladen und sie anhören.

Joana Carreira vor dem Dirtpark in Wutöschingen Video: Nico Talenta

Was die Jugend in Wutöschingen bewegt, will sie auch in Workshops mit ihnen erfahren. „Ich möchte, dass die Jugendlichen mit mir gemeinsam ein Konzept für die Jugendarbeit in der Gesamtgemeinde aufstellen.“ Gleichzeitig, so Carreira, soll auch die bestehende Bauwagenszene weiter gefördert werden.

Station 3: Das Seniorenzentrum und mehr Angebot für Senioren

Nicht nur die junge, auch die ältere Generation will Joana Carreia verstärkt in den Blick nehmen. „Es gibt zu wenig Programm für die Senioren“, sagt sie vor dem Seniorenzentrum „Sonnengarten“ in Wutöschingen. Daher plant sie, in Zusammenarbeit mit der Awo, die das Pflegeheim im Hintergrund betreibt, ein Jahresprogramm für Senioren aufzustellen.

Vor der Kamera von Redakteur Nico Talenta erklärt Joana Carreira, wie sie mehr Angebote für Senioren schaffen möchte. | Bild: Völk, Melanie

Zudem möchte sich die 32-Jährige auch um die Mobilität der Senioren kümmern. Als Vorbild dient hier die Nachbargemeinde Küssaberg, die seit Jahren und erfolgreich einen Bürgerbus betreibt. „Diese Idee würde ich gerne aufgreifen und ebenfalls einen Bürgerbus in Wutöschingen einführen“, sagt sie. Damit wolle sie vor allem den Senioren in den Ortsteilen ermöglichen, einfach nach Wutöschingen zu gelangen.

Joana Carreira vor dem Seniorenzentrum Video: Nico Talenta

Station 4: Das Rathaus und die Bürgerbeteiligung

Zur letzten Station des Spaziergang geht es wenige Meter weiter direkt vor das Rathaus. Das steht für Joana Carreira stellvertretend für die Bürgerbeteiligung. „Ich lege sehr viel Wert auf die Kommunikation mit den Bürgern. Ich möchte die Bürger an der Entwicklung der Gemeinde teilhaben lasen“, erläutert die Stühlinger Rechnungsamtsleiterin.

Das Rathaus in Wutöschingen steht für Joana Carreira stellvertretend für die Bürgerbeteiligung. Als Ziele nennt sie Einwohnerversammlungen und Bürgersprechstunden. | Bild: Nico Talenta

Eines ihrer Vorhaben ist daher, in den Ortsteilen jährliche Einwohnerversammlungen abzuhalten und auch Bürgersprechstunden einzuführen. „Ich will vor Ort sein und den Bürgern zur Verfügung stehen.“

Joana Carreira vor dem Rathaus Video: Nico Talenta

Vor allem beim Thema Klimaschutz will sie auf die Beteiligung der Bürger setzen. „Das Thema können wir nur gemeinsam umsetzen“, macht sie deutlich. Auch wenn hohe Investitionen anstehen, sollen die Einwohner früh mit ins Boot geholt werden und sie so an den Entwicklungen in der Gemeinde teilhaben lassen. „Wir sind Dienstleister und haben eine Bringschuld“, macht Carreira deutlich.

