Der Musikverein Degernau feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einem dreitägigen Bezirksmusikfest von 30. Juni bis 2. Juli auf dem Rathausplatz in Degernau. Die zwölf Bezirksvereine wurden eingeladen, um dem Jubilarverein seine Geburtstagswünsche musikalisch darzubieten und die Besucher zu unterhalten. Außerdem hat der Musikverein Degernau zwei beliebte Bands engagiert: die heimische Partyband Popcorn und die Brassband Brotäne Herdepfl.

Das Programm

Eröffnet wird das Bezirksmusikfest mit der Eröffnungsparty am Freitag, 30. Juni, ab 17.30 Uhr. Der Kindergarten Degernau wird sich präsentieren, außerdem spielt das Jugendorchester JOW Wutöschingen mit Jungmusikern aus den vier Musikvereinen Degernau, Horheim, Schwerzen und Wutöschingen aus seinem aktuellen Sommerprogramm. Um 18.30 Uhr unterhält der Musikverein Schwerzen die Besucher, dazwischen findet die Begrüßung statt und der neue Bürgermeister Rainer Stoll wird das Freibier-Fass anstechen. Um 20.30 Uhr legt der Musikverein Horheim auf, danach unterhalten die Partyband Popcorn und im Barzelt DJ Llots.

Am Samstag, 1. Juli, beginnt die Jubiläumsparty des Musikvereins Degernau um 18 Uhr mit dem Auftritt des Musikvereins Stetten-Bergöschingen, ab 20 Uhr tritt der Musikverein Wutöschingen auf und danach ist Brassparty mit den Brotäne Herdepfl angesagt, im Barzelt legt DJ Suppenkelle auf.

Der Bezirksmusiktag am Sonntag beginnt mit einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Oberlauchringen, ab 13.15 Uhr spielen der Musikverein Kadelburg, das Blasorchester Unterlauchringen, die Trachtenkapelle Obermettingen, der Musikverein Untermettingen und der Musikverein Dangstetten zum Nachmittagskonzert auf. Zusätzlich bieten am Sonntag Gabis Kinderevents und Gabis Ballonerie ein Kinderprogramm an, unter den Aktivitäten ist auch Kinderschminken und es lockt der große Kinderspielplatz neben dem Festplatz zum Austoben. Ein großes kulinarisches Angebot aus der Festküche sowie Kaffee und Kuchen, ein Wein- und Aperolstand sowie ein Bierwagen sind an allen drei Tagen für die Verpflegung der Besucher da.