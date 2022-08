Pünktlich vor dem Ende der Sommerferien veröffentlicht die Volkshochschule Wutöschingen ihr Programm Herbst 2022. Wie in den beiden vergangenen Jahren, wurde wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nur ein reduzierten Angebot ausgeschrieben. „In den Jahren 2020 und 2021 haben wir nur 30 Prozent der Kurse anbieten können, die waren allerdings gut gefragt. Diese Zurückhaltung bei den Kursangeboten hat sich im Nachhinein als richtig erwiesen, es gab nur wenige Absagen von Kursen.“ Es sei keine einfache Zeit für Weiterbildungsangebote, dennoch gibt sich Annette Loll vorsichtig optimistisch, dass die Kurse durchgeführt werden können.

Hier erhalten Sie Kontakt zur VHS Wutöschingen Ziele der Volkshochschule ist ein breit gefächertes, qualitätsvolles, sowie kostengünstiges Weiterbildungsangebot.

Als kommunale Kultur- und Weiterbildungseinrichtung will sie einen wichtigen Beitrag zum öffentlichen Leben und zur Zukunftsfähigkeit leisten. Das Programm umfasst sprachliche, kreative, berufs- und gesundheitsorientierte Kurse. Kontakt:

Annette Loll, Telefonnummer 07746/8 52 11, E-Mail: aloll@wutoeschingen.de

Der Fokus liegt auf Gesundheit, Sprachen, Gesellschaft und Gestalten. Einige Angebote können Online stattfinden, falls die Pandemielage es erfordern sollte. Wie in den vergangenen Jahren, gibt es auch in der Außenstelle Stühlingen einige Kurse. Neu ist die Kooperation mit den Volkshochschulen Klettgau und Jestetten. Diese Zusammenarbeit und der Austausch mit diesen beiden Einrichtungen ist für Annette Loll wichtig. Das Programm der VHS erhielten alle Haushalte in Wutöschingen, es liegt aber auch in Banken und einigen Geschäften aus.

Yoga mit Andrea Kohlpaintner-Scherble ist seit einiger Zeit ein absoluter Renner. Die VHS-Leiterin nimmt selbst am „Early-Bird-Kurs teil“, was für sie bedeutet, dass sie um 6.30 Uhr im ehemaligen Schulhaus in Horheim sein muss. Um Achtsamkeit und Entspannung geht es im Workshop mit Matthias Lott, der im September und November angeboten wird. Line-Dance mit Gudrun Schendel hat inzwischen ein festes Stammpublikum. In der Ofteringen Klosterschüer werden Schrittkombinationen zu flotter Musik neu lernt oder einstudiert.

Angeboten wird unter anderem ein Italienisch-Kurs für Anfänger mit Kursleiter Giampietro Forgione. Neu im Programm ist eine Kreativ-Workshop mit Glas. Angela Kunz zeigt, wie originelle Flaschenlichter für Kerzen entstehen. Was in Zeiten von Pandemie und Ukraine-Krieg oft zu kurz kommt, ist die Fröhlichkeit. Das möchte Humorberaterin Andrea Bendel ändern. Sie bietet „Humor und Lachen als Lebenselixier“ an. Das komplette Programm gibt es im Internet (www.wutoeschingen.de/kultur-soziales/bildung/volkshochschule/infos-programm/).