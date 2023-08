Ziel der Volkshochschule Wutöschingen ist es, Menschen in der Gemeinde und darüber hinaus ein qualitativ gutes, breit gefächertes und kostengünstiges Weiterbildungsangebot anzubieten. Das ist der Leiterin der VHS, Annette Loll, auch in diesem Semester gelungen. Traditionell gehören Sprachkurse dazu, ebenso wie die Förderung von Kreativität, Gesundheit und berufliche Weiterbildung.

„Unsere VHS hat eine erfreuliche Entwicklung genommen. Im Herbst/Winter 2022/23 kamen wir auf eine Teilnehmerzahl an unseren Kursen wie vor der Corona-Pandemie“, freut sich die Leiterin der Bildungseinrichtung. Für das kommende Semester hat sie sogar einige neue Kursleiter gewonnen, damit wurde das Angebot noch breiter aufgestellt. Zudem seien die Kooperationen mit dem Judozentrum und der örtlichen Siedlergemeinschaft erfolgreich. Hinzu komme die gute Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum Waldshut, der VHS Jestetten sowie einem in der Gemeinde ansässigen Fitnessstudio, erläutert Annette Loll. Die Kurse beginnen nach den Sommerferien.

Besonders erfreulich sei unter der Rubrik „Junge VHS“ die Kreativwerkstatt mit Marina Henninger, die nun angeboten werden könne. Kinder ab sechs Jahren, die gerne mit Farben experimentieren, können ihrer Fantasie dabei freien Lauf lassen.

Neu in das Programm 2023/24 aufgenommen wurden sieben Kurse. Ramona Ehrmann bietet an vier Abenden Einblicke und Tipps zur „Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung“. Ihr Ansatz ist: „Lerne, Nein zu sagen!“. Kulinarische italienische Momente will Küchenchef Stefan Stritt im Oktober mit „Ravioli, Gnocchi und Co“ bieten. In weiteren Workshops geht es zum Beispiel um Kürbis, Maroni, Wirsing und Pilze, im Dezember bereitet er mit den Teilnehmern ein veganes Weihnachtsmenü zu.

Kursleiterin Andrea Bendel ist Clownin und Humorberaterin, sie möchte den Menschen Humor als Lebenselixier für einen leichteren Alltag vermitteln. Bei ihrem Kurs an der Volkshochschule geht es darum, den täglichen kleinen und großen Krisen leichter und humorvoller zu begegnen.

Beim Strömen oder in Shin Jyutsu will Stefan Wächter zeigen, wie die Teilnehmer ihr inneres Gleichgewicht wieder finden. Beim autogenen Training mit Sandra Stritt geht es darum, mit stressigen Situationen besser umzugehen. Unter der Rubrik Gesundheitsförderung wird auch „Faszien in Bewegung“ mit Werner Schmidt angeboten. Cornelia Pulito möchte mit ihrem „Erlebnistanz“ die Lebensgeister wecken und zum Tanzen animieren.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird für Vereine in der multimedialen Welt immer schwieriger. Es stellen sich viele Fragen: Wie präsentiere ich meinen Verein in der Öffentlichkeit, wie werde ich mit meinen Angeboten wahrgenommen, wie erreiche ich Mitglieder und Menschen, die sich über den Verein informieren wollen? Tipps und Anregungen dazu gibt der ehemalige SÜDKURIER-Redakteur Gerald Edinger im November.

Ein größeres Angebot an Kursleitern und Kursen würde sich Annette Loll in der Nebenstelle Stühlingen wünschen. Im kommenden Semester kamen deshalb nur drei Angebote zustande: Mehr Lebensfreude durch Tanz mit Veronika Keller, Line-Dance für Fortgeschrittene mit Cornelia Pulito sowie der Französisch-Fortsetzungskurs für Anfänger (A2) mit Vorkenntnissen, den Angela Böhrer leitet.