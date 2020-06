von sk

Kurz vor 20 Uhr war ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Auto in einer Sackgasse losgefahren, als er ein am Boden liegendes Kind bemerkte. Der 38-Jährige kümmerte sich sofort um den kleinen Jungen, der laut Polizeibericht Prellungen und Schürfwunden erlitten hatte. Am Fahrzeug seien keine Beschädigungen erkennbar gewesen. Was sich genau ereignet hat, ist noch unklar und derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.