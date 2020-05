Laut Angaben der Polizei hatte eine 44 Jahre alte VW-Fahrerin gegen 13:45 Uhr von der Bundesstraße nach links in Richtung Horheim abbiegen wollen. Dabei kollidierte sie mit der entgegenkommenden Roller-Fahrerin. Die 27-jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ihr Yamaha-Roller endete als Totalschaden, so die Polizeiangaben.