Eine Spende der Sparkasse Hochrhein an die Gemeinde Wutöschingen in Höhe von 16.104 Euro soll der Jugendarbeit in den örtlichen Vereinen und den Senioren zugute kommen. Mit dieser Entscheidung folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Gemeindeverwaltung.

Die Musikvereine erhalten davon für jeden Zögling maximal drei Jahre lang 75 Euro – insgesamt wird der Zuschuss pro Musikverein auf einen Betrag von 1370 Euro begrenzt. Der Musikverein Horheim kommt damit in den Genuss einer Förderung von 1275 Euro für 33 Zöglinge, der Musikverein Wutöschingen erhält für 17 Zöglinge einen Betrag von 1050 Euro; der Schwerzener Musikverein für 15 Zöglinge 900 Euro und der Musikverein Degernau für vier Zöglinge 300 Euro. „22 Zöglinge der Gemeinde konnten nicht berücksichtigt werden, weil sie bereits länger als drei Jahre in Ausbildung sind und demzufolge in der Vergangenheit bereits dreimal bezuschusst wurden“, erklärte Bürgermeister Georg Eble.

Aber auch andere Vereine mit Jugendarbeit wie auch die Senioren der Gesamtgemeinde wurden bei der Verteilung berücksichtigt. Jeweils 550 Euro werden ausgeschüttet an Angelsportverein, Jugendfeuerwehr, Jugendrotkreuz DRK-Ortsverein, Fanfarenzug, Fight Club, Judozentrum, Karateschule Samurai, Karateschule Dojo, Kickboxschule, Radsportverein Ofteringen, Segelfluggemeinschaft, Turnverein Horheim, Turnverein Wutöschingen und die Siedlergemeinschaft. Die SpVgg Wutöschingen und der VfR Horheim/Schwerzen erhalten für ihre Jugendteams jeweils 1100 Euro. „Für die beiden Fußballvereine haben wir einen größeren Betrag vorgesehen, weil dort die Zahl der betreuten Kinder und Jugendlichen besonders hoch ist “, erklärte Bürgermeister Georg Eble. Die Altenwerke Schwerzen und Wutöschingen sowie der Awo-Ortsverein und der Schulförderverein der ASW erhalten jeweils 550 Euro. Den Restbetrag von 479 Euro bekommt das Jugendorchester Wutöschingen.

Seit vielen Jahren kommt die Gemeinde Wutöschingen in den Genuss einer jährlichen Sparkassenspende, die den ehemaligen Gewährträgergemeinden aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse Hochrhein für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt wird. In Wutöschingen wird sie vor allem an die Vereine ausgeschüttet, die sich in der Jugendarbeit engagieren. Alleine die vier Musikvereine der Gesamtgemeinde haben aus diesem Spendentopf seit dem Jahr 2001 insgesamt mehr als 62.000 Euro erhalten. Aber auch an die Senioren in der Gemeinde wird gedacht, diese erhalten denselben Betrag wie die Vereine mit Jugendarbeit.