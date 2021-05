von Yvonne Würth

Gleich mehrere Schnitzeljagden sind zum Ausgleich für die ausgefallenen Veranstaltungen an Christi Himmelfahrt coronakonform angeboten worden. Die App Actionbound wurde von den Kohlrütti-Chlöpfern Horheim privat genutzt sowie von den beiden Kirchengemeinden, der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal in Horheim und der katholischen Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen in Wutöschingen.

Actionbound der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal in Horheim: Über positive Rückmeldungen berichten beide Anbieter, in Horheim gab es 38 Anmeldungen, in Wutöschingen 15. Da hinter jeder Anmeldung ein Paar oder eine Familie steckt, rechnet die evangelische Jugendkirche mit bis zu 100 Nutzern und ist zufrieden mit der Nachfrage, informiert Jugendpastor Andre Reich.

Mut-Mach-Sätze auf den Weg, auf den Hof zu Hause, bei den Großeltern oder Freunden schreiben, war eine Aufgabe des Actionbound der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen. | Bild: Screenshot: Yvonne Würth

Das Team der Jugendkirche mit Joshua Rühs, Alina Jäger, Lilly Heil und Jugendpastor Andre Reich hatte auf seinen acht Stationen das Thema Christi Himmelfahrt neu erlebt werden. Die Teilnehmer hatten Spaß, während sie gleichzeitig zum Nachdenken angeregt wurden. „Solche Feiertage kann man nutzen, in der App selber kommen diese Erklärungen auch, die Leute werden in ein Hintergrundwissen mit reingenommen. Nächstes Jahr kommt dann die Erinnerung: Warum sind es 39 Tage?“

Als Antwort auf die Fürbitten beim Actionbound der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen an Himmelfahrt konnten die Teilnehmer ein Blatt, Holz, eine Blume und andere gesammelte Naturmaterialien in den Sauerbach werfen. | Bild: Christine Ebner

Die Väter wurden gewürdigt mit einer Umarmung und dem Lesen von Psalm 103,13 oder Gedanken und Emotionen an den eigenen Vater. Gedanken und Hoffnungen zum Thema Tod und Auferstehung wurden auf ein Blatt Papier geschrieben und vergraben, der Dank an Gott konnte mithilfe von Luftballons in die Luft geschickt werden. Familie Ebe/Gut hatte den Rundweg durchlaufen und sich neben den Überraschungen am Weg zum Schluss auf die Belohnungen in der Schatzkiste sehr gefreut.

Actionbound der katholischen Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen in Wutöschingen: In Wutöschingen bleibt die App auf Anfrage nun doch das ganze Wochenende nutzbar, darüber informiert Birgit Schulmeister vom Kirchenteam. Familie Ebner ist begeistert von der Tour: „Es war richtig schön, und ist super spannend geblieben, wir haben uns immer auf die nächste Station gefreut“, erzählt Mutter Christina.

In ihrem eigenen Tempo hat Familie Ebner aus Wutöschingen den ersten Actionbound der Seelsorgeeinheit durchgearbeitet und dabei neben Naturerlebnis und Glaubensimpulsen viel für den Familienzusammenhalt mitgenommen. | Bild: Familie Ebner

Mit Ehemann Michael, dem Vierjährigen Julius und der Einjährigen Elise im Kinderwagen war sie auf der Strecke von fünf Kilometern die Stationen abgelaufen und hat mit vielen Pausen und Picknick-Zeiten insgesamt drei Stunden gebraucht: „Es war wahnsinnig motivierend, von einer Station zur nächsten. Am großen Kreuz bei der Papstbank haben wir dann richtig Gänsehaut gekriegt mit der Musik, es war wirklich toll.“ Die Zusammenstellung von Aufgaben, Quizfragen und Medien wie Gebeten, Mini-Videos und Liedern sowie die Einbeziehung der Natur hatte das Team für alle Altersgruppen passend vorbereitet.