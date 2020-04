von sk

Der Vorfall soll sich kurz nach 15 Uhr in der Bahnhofstraße an der Abzweigung zur B 314 ereignet haben. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Hochdach-Kombi, möglicherweise einen VW Caddy oder ein ähnliches Modell, gehandelt haben. Der 22-jährige Fahrradfahrer sei unverletzt geblieben, allerdings wurden bei dem Sturz sein Mountainbike und Handy beschädigt, so die Angaben der Polizei. Das Auto sei ohne zu stoppen in Richtung Schwerzen weiter gefahren. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Tel. 07751 8316-531) entgegen.