Nach derzeitigem Ermittlungstand der Polizei war am Donnerstag gegen 15.35 Uhr ein in Richtung Degernau fahrender 53-jähriger Autofahrer in einer langgezogenen Kurve nach links geraten. In Folge kollidierte er mit einem entgegenkommenden 63 Jahre alten Motorradfahrer.

Beide Fahrzeuge kamen laut Polizei neben der Straße zum Stillstand. Der Motorradfahrer zog sich schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer kam ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 27.000 Euro. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Landstraße komplett gesperrt. Die Feuerwehr Klettgau unterstütze diese Maßnahmen.