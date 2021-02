von sk

Eine Premiere für den Tennisclub Eggingen: Erstmals bilanzierte der Verein per Video sein Jahr und trotz der vielen Corona-Auflagen fiel der Rückblick positiv aus. An der Online-Hauptversammlung nahm auch Bürgermeister Karlheinz Gantert teil, der feststellte: „Eine Hauptversammlung in dieser Form war die erste in der Gemeinde Eggingen.“

Vorsitzende Sandra Bercher berichtete über stabile Mitgliedzahlen. Der Verein zählt inzwischen 122 Mitglieder, darunter 95 Erwachsene und 27 Kinder sowie Jugendliche, die verdeutlichen, dass sich die Jugendarbeit und Veranstaltungen lohnen.

Änderungen bei Wahlen

Bei den Wahlen wurde Uwe Heinecke als stellvertretender Vorsitzender bestätigt und Franz Josef Stadler als erster Kassenprüfer neu gewählt. Andreas Schmidt wurde als Beisitzer gewählt und seine vorherige Position des Jugendwartes nicht wieder neu besetzt. Jedoch wird er weiterhin den Aktiv-Sportbereich unterstützen. Die Arbeit des Jugendwartes wird nun zusätzlich vom Vorstand und einigen Vereinsmitgliedern übernommen. Marcus Fehrenbacher gab einen positiven Einblick in den Stand der Kasse – die Photovoltaikanlage sei nun vollständig getilgt.

Einige Veranstaltungen

Trotz der Pandemie-Einschränkungen hat der TC Eggingen Wege gefunden, dem Sport nachgehen zu können. Auch einige Veranstaltungen wie ein Krimi-Dinner, das Grümpelturnier oder der alljährliche Wilde-Mann Cup konnten erfolgreich stattfinden, berichtete Lisa Benz. Viele geplante Veranstaltungen mussten allerdings auch wegen Corona abgesagt werden.

Trotz Corona erfolgreich

„Aus sportlicher Sicht lief die Saison pandemiebedingt nicht wie üblich ab“, berichtete Sportwart Tobias Albicker. Dennoch konnte die Damenmannschaft die Position als „Badischer Vizemeister“ beim Team-Cup feiern und auch die Damen 2 und Herren 2 konnten erfolgreich an der Saison teilnehmen. Die Herren 1 nahmen vergangene Saison nicht teil. In der nächsten Saison werden die Damen 1 als Damen 30 spielen und die jetzigen Damen 2 als Damen 1.

Zufrieden mit Jugendarbeit

Auch Jugendwart Andreas Schmidt blickte in der digitalen Hauptversammlung zufrieden auf die Erfolge der fünf Jugendmannschaften zurück. Auch die Jugendarbeit in Form eines Sommercamps, Sommer-Tennistagen sowie der Durchführung des Sommertrainings und einem Teil des Wintertrainings wurden positiv hervorgehoben.