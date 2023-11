Wutöschingen – Der Neubau einer Tagespflegeeinrichtung mit integrierten Wohnungen für Senioren hinter dem Rathaus nimmt konkrete Formen an. Nach ausführlichen Beratungen und kleinen Detailanpassungen stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Planungen von Architektin Andrea Rinne für eine Baugenehmigung einstimmig zu. Einbezogen wurde die Leiterin des Wutöschinger Seniorenzentrums, Martina Meier, die ihre Expertise einfließen ließ. Nach Fertigstellung der Einrichtung wird die Arbeiterwohlfahrt (Awo) diese Einrichtung übernehmen, so wie beim bestehenden Seniorenzentrum.

Die in einer früheren Ratssitzung beschlossene dreigeschossige Bauweise lobte Bürgermeister Rainer Stoll nochmals. So können nun in den beiden Obergeschossen zwölf seniorengerechte Wohnungen angeboten werden. Die größte hat eine Wohnfläche von 67, die kleinste von 41 Quadratmetern. „Bei den Planungen ergaben sich keine extremen Veränderungen“, merkte die Architektin an. Das Dach wird komplett mit Photovoltaik-Modulen bestückt, das Gebäude ist ein Mix aus Massiv- und Holzbauweise, erklärte Andrea Rinne. Beheizt wird die Einrichtung mit einer Wärmepumpe, den späteren Anschluss an ein von den Alu-Werken gespeistes Wärmenetz will der Bürgermeister im Auge behalten.

Derzeit wird mit Gesamtkosten, einschließlich Abbruch des Pfarrhauses, von 4,7 Millionen Euro gerechnet. Aus dem KfW-Programm für klimafreundliches Bauen können Zuschüsse von rund 95.000 Euro beantragt werden, erklärte der Bürgermeister. Um die Voraussetzungen zu erfüllen, müsse die Kommune rund 70.000 Euro investieren. Mit dem Bescheid der Baubehörde rechnen Architektin und Verwaltung im ersten Quartal 2024.

Dass die Räte ein scharfes Auge für praktikable Lösungen haben, stellte sich bei der Aufteilung der Kellerräume heraus. Marin Koller (FW) sagte, dass ein Fahrradkeller problematisch sei, wenn der Zugang nur über den Personenaufzug gewährleistet wird, der sich im Hausgang befindet. Nach einigen Wortmeldungen, die Rampen oder andere Möglichkeiten ins Spiel brachten, schlug die Architektin den Bau eines Fahrradschuppens im Außenbereich vor, dadurch würde ein weiterer Kellerraum gewonnen. Im Keller sind neben Technikräumen auch abgetrennte Räume für die Bewohner vorgesehen.

Ausführlich wurde die Einteilung der Räume in der Tagespflege erörtert. Zum Kindergartenspielplatz hin wird eine zur Hälfte überdachte Terrasse entstehen, als Abgrenzung werden Hochbeete aufgestellt. Dem Einwand, dass nur elf Plätze im Wohn-Essbereich für maximal 18 Plätze vorgesehen seien, entgegnete Martina Meier: „Die Ansprüche sind unterschiedlich, das wird sich auf den ganzen Bereich verteilen.“ Zudem könne auf erhöhten Bedarf reagiert werden, in dem anschließende Räume genutzt werden. Kein Problem sieht die Leiterin des Seniorenzentrums darin, Rollatoren unterzubringen, da die Gäste die Gehhilfen immer in unmittelbarer Nähe benötigen.

In den beiden Obergeschossen gibt es je sechs Wohnungen, größere für zwei Personen, kleinere für Einzelpersonen. Die Einrichtung können die Bewohner an ihre Bedürfnisse anpassen. Dass die Nachfrage bereits jetzt groß ist, berichteten Rainer Stoll und Martina Meier. Im Rathaus liegen drei, im Seniorenzentrum fünf Reservierungen vor. Ein Zuhörer meldete sich als weiterer Interessent. „Die Wartezeit auf eine Wohnung beträgt zwischen fünf und zehn Jahre“, weiß Martina Meier.