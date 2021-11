Schüler (Lernpartner) und Lehrer (Lernbegleiter) der dritten Klassen an der Grundschule Wutöschingen erhalten iPads. Einem von den Lehrerinnen beantragten Pilotprojekt stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu. Dazu werden außerplanmäßig 42 weitere Tablets angeschafft, die Kosten inklusive Hüllen und Manager betragen 17.968 Euro. Wie Bürgermeister Georg Eble in der Sitzung mitteilte, werden die Geräte ausgeliehen, die monatliche Gebührt beträgt zwölf Euro. Über eine Laufzeit von 36 Monaten ergäben sich Einnahmen von 18.100 Euro, die Anschaffungskosten seien damit gedeckt.

Ühlingen-Birkendorf „Sag mir, wo die Blumen sind“: Die Soldatenschicksale auf der Bühne gehen unter die Haut Das könnte Sie auch interessieren

Wie der Bürgermeister informierte, bestehe bei den Lehrern der beiden vierten Klassen an der Alemannenschule kein Interesse an der Ausstattung mit personalisierten iPads. Im Vorfeld wurden von den Eltern der Drittklässler Leihvereinbarungen eingeholt. Wie Eble erläuterte, werden diejenigen Schüler, die nach Abschluss der vierten Klasse an der ASW bleiben, ihre Tablets behalten, wer die Schule verlässt, müsse das iPad zurückgeben. Diese werden dann für die Restlaufzeit von 16 Monaten an Schüler weitergeben, die neu an die Schule kommen. Nach 36 Monaten werden alle Geräte an den Lieferanten zurückgegeben.