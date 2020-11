von Sandra Holzwart

Nur die besten Brenner werden bei der weltgrößten Edelbrand- und Likörprämierung „Baden Best Spirits“ des badischen Kleinbrennerverbands prämiert. Einer davon ist Johannes (Johny) Waldkircher aus Eggingen und der konnte mit seinem gesamten angestellten Sortiment überzeugen.

28 Brände der Edelobstbrennerei Waldkircher hat er zur Prämierung eingereicht und ausnahmslos alle wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. Die Freude bei Familie Waldkircher ist groß: „Acht mal Gold, 17 mal Silber und drei mal Bronze sind ein tolles Ergebnis und für uns die Bestätigung, dass wir auf einem guten Weg sind und unsere Hausaufgaben richtig gemacht haben“, erklärt Johny Waldkircher. Dass der hauseigene Whisky nur einen Punkt an der Goldmedaille vorbeigeschrammt ist, lässt sich bei diesem großen Erfolg verschmerzen. Der Single Malt Whiskey nach schottischer Art ist eine Premiere, der erste Whisky, den Johny Waldkircher gebrannt hat. Ein fulminanter Start für den neuen edlen Tropfen der Egginger Brennerei, in der bisher ausschließlich Schnaps und Liköre gebrannt wurden.

Vorbereitet hat sich Johny Waldkircher darauf aber sehr gründlich, bereits 2003 hat er erstmals an einem Apfelbrand fürs Fass experimentiert und immer wieder an Rezeptur, Verarbeitungsprozess und Lagerung getüftelt. „Es sind die Feinheiten, die den besonderen Tropfen ausmachen“, verrät der Experte.

Ein großer Whiskey-Fan und Sammler, wie er weiß, was einen guten Brand ausmacht. „Die Herstellung von Whiskey ist eine echte Philosophie, nicht nur was die Zutaten und die Lagerung betrifft, sondern auch die unterschiedlichen Hölzer der Fässer verändern die Aromen und sind entscheidend für das Ergebnis“, erklärt Waldkircher, „Unser Whiskey ist im Single-Malt-Verfahren noch schottischer Art gebrannt und drei Jahre, drei Monate, drei Wochen und drei Tage in verschiedenen Fässern gereift. Diese Fässer sind zwar alle aus Eiche, aber unterschiedlicher Herkunft. So bietet Whiskey, der in einem Sherryfass gereift ist, wieder andere Farb-und Geschmacksnuancen, wie der aus einem Whiskeyfass“. Johny Waldkircher ist in seinem Element, wenn er über seine Arbeit berichtet. Auch für einen langjährigen und sehr erfahreneren Brenner wie ihn, ist die Prozedur unglaublich spannend.

Inzwischen reift schon der nächste Jahrgang Whiskey heran, diese Mal in amerikanischen Weiseichefässern, eines davon wurde speziell für den Waldkircher-Whiskeybrand gebaut – sozusagen massgeschneidert. Das Hauptgeschäft in der Edelbrennerei Waldkircher bleiben aber die Obstbrände und da herrscht ab November Hochbetrieb. In der modernen Brennanlage brodelt ein Kräuter auf der Basis von Obstschnaps. Eine der besonderen Spezialitäten der Brennerei Waldkircher. Johny Waldkircher behält während dem Brennvorgang alles genau im Blick. Die Stunden, die er in seiner Brennerei verbringt, kann er nicht zählen. „Das Brennen ist kein Geschäft, sondern eine Leidenschaft. Anders rechnet es sich nicht.“

Blick in die Geschichte des Familienunternehmens

Johny Waldkircher führt die Familientradition des Schnapsbrennenns bereits in vierter Familiengeneration fort. Sein Urgroßvater hat das Brennrecht Ende des 18. Jahrhunderts erworben und seitdem wird es vom Vater zum Sohn übertragen. Als Johannes Waldkircher die Schnapsbrennerei im Jahre 2003 von seinem Vater Johann übernommen hatte, fand auch in der Brennerei ein Generationenwechsel statt. „Wir sind stolz auf unsere Tradition und halten sie in Ehren, verbinden sie heute aber auch mit Innovation“, erklärt Waldkircher. So wird heute nach alten, immer wieder optimierten Rezepturen auf einer modernen Anlage mit neuster Technik gebrannt. Stillstand gibt es bei Waldkirchers nicht, „“Unsere Kunden sind Anspruchsvoll und unser Ziel ist es die hohen Erwartungen zu erfüllen.“

Unterstützt wird Jonny Waldkircher bei der Arbeit von der ganzen Familie. Trotz dem Einsatz moderner Technik ist das Schnapsbrennerei noch mit viel Handarbeit verbunden und da packen alle mit an. Von der Obsternte bis zur Flaschenabfüllung sind Ehefrau Elke und die Kinder Marina und Jan, sowie dessen Ehefrau Silvana, mit dabei.