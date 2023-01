von Lucia van Kreuningen

Die Sternsinger sind erstmals seit dem Jahr 2020 auch in Eggingen wieder unterwegs. In vier Gruppen ziehen sie bis 5. Januar durch das Dorf und bringen den Segen Gottes in die Häuser.

Unter den Initialen C+M+B „Christus mansionem benedicat“ oder „Christus segne dieses Haus“ segnen sie die Häuser und kleben als sichtbare Zeichen diese Buchstaben an die Haustüren.