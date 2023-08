Als Bester seines Jahrgangs hat Stefan Jahnel (31) aus Degernau die Meisterschule zum Maler und Lackierer, Fachrichtung Fahrzeuge abgeschlossen.

Seine Karriere startete der Jungmeister einst mit einem Schulpraktikum bei der Firma Störk in Degernau – nun ist er dort als Meister angestellt. „Ich habe wirklich großen Spaß an meinem Beruf und es hat sich alles richtig gut entwickelt“, sagt der junge Meister.

Holpriger Start ins Berufsleben

Dabei war sein Berufsstart 2007 erst einmal etwas holprig verlaufen. Die Ausbildung zum Maler und Lackierer, Fachrichtung Fahrzeug, war für ihn nicht die erste Wahl. „Eigentlich wollte ich Kfz-Mechatroniker werden, doch in diesem Beruf fand ich keinen Ausbildungsplatz“, erinnert sich der junge Handwerker zurück.

Da ihm sein Praktikum bei der Firma Störk ebenso gefallen hat, bewarb er sich für einen Ausbildungsplatz. „Stefan hatte eine Woche in unserer Werkstatt geschnuppert und dabei einen guten Eindruck hinterlassen. Er sollte seine Chance bekommen“, erinnert sich sein Chef Patrick Störk.

Als Azubi entwickelte sich Stefan Jahnel gut, sein Potenzial hatte er damals aber noch lange nicht ausgeschöpft, weiß Patrick Störk: „Stefan war schüchtern und zurückhaltend, blieb gerne im Hintergrund.“

Sein Chef will ihn aus der Reserve locken

Nach der Ausbildung wurde Stefan Jahnel übernommen, sein Chef wollte ihn aus der Reserve locken. Er motivierte den jungen Mann dazu, für eine Zeit in einen anderen Fachbetrieb zu wechseln. „Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig und wertvoll es ist, auch einmal Neues zu wagen und zu erleben, wie in anderen Werkstätten gearbeitet wird“, erklärt Patrick Störk, der das Familienunternehmen in dritter Generation führt.

Stefan Jahnel folgte dem Vorschlag seines Chefs und wechselte für ein Jahr zu einer anderen Fahrzeuglackiererei in der Region. Für Patrick Störk erst einmal kein leichtes Unterfangen: „Für uns war es gar nicht so einfach, auf Stefan zu verzichten, aber ich hielt den Schritt für seine Entwicklung enorm wichtig“, erklärte der Unternehmer. Reich an Erfahrungen kehrte Stefan Jahnel in seinen früheren Ausbildungsbetrieb zurück. „Es war eine spannende Zeit für mich, hat Spaß gemacht, mir aber auch gezeigt, wo ich hingehöre“, erklärt er.

Patrick Störk war beeindruckt von der Entwicklung seines jungen Gesellen. „Stefan war in der Zeit viel selbstbewusster geworden und arbeitete immer selbstständiger.“ Als nächsten Schritt schlug er ihm die Fortbildung zum Maler- und Lackiermeister, Fachrichtung Fahrzeugtechnik vor. Stefan Jahnels Begeisterung hielt sich erst einmal in Grenzen.

„Ich war nie ein besonders guter Schüler, war froh, als ich die Ausbildung bestanden hatte und hatte mir damals vorgenommen, nie wieder eine Schulbank zu drücken“, gesteht der Junghandwerker. „Ich traute mir die Meisterschule auch einfach nicht zu.“

Wissenswertes rund um den Meistertitel Die Zahlen Die Handwerkskammer Konstanz nennt auf Anfrage Zahlen rund um den Meistertitel. Im Kammerbezirk Konstanz, zu dem die Landkreise Konstanz, Rottweil, Tuttlingen, Waldshut und Schwarzwald-Baar gehören, haben 2020 265 Teilnehmer die Meisterprüfung absolviert, 2021 waren es 331 Teilnehmer, 2022 nahmen 312 Handwerker an der Meisterprüfung teil. Vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2022 gab es 111 Absolventen aus dem Landkreis Waldshut. Das Durchschnittsalter der Malermeister im Kammerbezirk (2018 bis 2022) betrug 26,6, bei allen Meistern war das Durchschnittsalter 25,7. Stefan Jahnel hat seinen Meister an der Malerfachschule in Lahr gemacht, die zum Bezirk der Handwerkskammer Freiburg gehört. Dort war er unter 28 Absolventen Jahrgangsbester. Die Voraussetzungen für den Meistertitel. Zulassungsvoraussetzung ist laut Handwerksordnung eine abgeschlossene Ausbildung in dem Beruf, in dem der Meister erworben werden soll. Der Meisteranwärter muss also ein Geselle im gleichen Handwerksberuf sein. Die Meisterprüfung setzt sich aus vier Teilen zusammen: Dem fachpraktischen Teil (Meisterprüfungsprojekt und Situationsaufgabe), dem fachtheoretischen Teil, den betriebswirtschaftlich, kaufmännisch und rechtlichen Teil und den berufs- und arbeitspädagogischen Teil. Im Kammergebiet werden viele Meistertitel bei den Friseuren, Installateuren und Kfz-Mechanikern gemacht. Bedeutung des Meistertitels In den zulassungspflichtigen Handwerksberufen ist eine Selbstständigkeit erst nach Erwerb eines Meistertitels möglich. Auch für die Ausbildung von Gesellen ist dann ein Meistertitel nötig. Ein Meisterabschluss kann auch eine Voraussetzung für ein Studium sein, wenn keine Hochschulreife vorliegt. „Meister sind durch ihre spezialisierte Fortbildung dringend benötigte Fachkräfte, die den technischen Wandel mit vorantreiben, handwerkliches Wissen bewahren und weitergeben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Meister für uns als Gesellschaft unverzichtbar sind“, wird Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz zur Bedeutung des Meistertitels zitiert. (mvö)

Patrick Störk brauchte einige Überredungskunst, um seinen Gesellen zu motivieren, es wenigstens zu versuchen. Im September 2021 war es dann soweit: Stefan Jahnel nahm Abschied von seiner Werkstatt, um für ein Jahr in Vollzeit die Badische Malerfachschule in Lahr zu besuchen.

„Die erste Zeit war wirklich mühsam für mich. Den ganzen Tag konzentriert dem Unterricht zu folgen, viel mir richtig schwer. Ich musste das Lernen erst wirklich lernen. Ich hatte echte Zweifel, ob ich das schaffe.“

Der Beste unter 28 Meistern

Doch der Stoff sei spannend gewesen und das Interesse an dem Beruf groß. Und so lief es immer besser und besser. Nach einem Jahr hatte Stefan Jahnel den Schritt vom stillen Wasser zu einem echten Überflieger geschafft und schloss die vorher so gefürchtete Meisterschule als Bester seines Jahrgangs (unter 28 Teilnehmern) mit der Note 2,2 ab.

Stefan Jahnel hat als Jahrgangsbester die Meisterschule zum Maler und Lackierer, Fachrichtung Fahrzeug, abgeschlossen. | Bild: Handwerkskammer Freiburg

Jetzt ist der junge Meister wieder zurück bei der Firma Störk in Degernau, gewachsen an Wissen, Erfahrung und Selbstbewusstsein und mit einem größeren Aufgabengebiet. „Es war eine anstrengende, aber auch lehrreiche und spannende Zeit“, blickt der junge Mann aus Degernau zurück.

Sein Chef lobt den jungen Meister: „Nicht nur in der Werkstatt und im Büro ist er ein toller Mitarbeiter, auch den Umgang mit den Kunden und Mitarbeitern meistert er sympathisch und sehr souverän.“

Der Blick in die Zukunft

Stefan Jahnel sieht seine Zukunft weiterhin in seinem Ausbildungsbetrieb und auch Patrick Störk hat Pläne mit dem 31-Jährigen und seinem Kollegen dem Karosseriebauer Mike Müller, der 2020 ebenfalls als Jahrgangsbester die Meisterschule absolviert hat.

„Gemeinsam sind wir ein starkes Team, und ich kann mir gut vorstellen, die Firma irgendwann in die Hände meiner beiden jungen Meister zu übergeben“, verrät Patrick Störk. Das Unternehmen mit 17 Mitarbeitern feiert in zwei Jahren sein 75-jähriges Bestehen.

Und was gefällt Stefan Jahnel an seinem Beruf besonders? „Meine Arbeit ist sehr vielseitig, wird nie langweilig und bietet immer wieder neue Herausforderungen. Ich liebe es, mit meinen Händen etwas zu schaffen und am Ende meines Arbeitstages zufrieden auf das Ergebnis blicken zu können.“