Die Sportwoche der Sportvereinigung Wutöschingen anlässlich des 100-jährigen Bestehens entfällt während der Corona-Pandemie nicht komplett. Geplant war es vom 17. Juli bis 26. Juli. Sofern es möglich ist, findet das Festbankett noch in diesem Jahr statt, und zwar am Freitag, 6. November, in der Klosterschüer Ofteringen. Bedingung ist allerdings, dass bis dahin die Verordnungen während der Corona-Pandemie erlauben, dass Mannschaftsfotos gemacht werden können.

Das Team um Jürgen Budde erstellt derzeit die Festchronik mit einigen Schmankerln aus 100 Jahren Spvgg Wutöschingen: „Nur, wenn wir die erforderlichen Mannschaftsbilder für die Chronik erstellen können, findet das Festbankett statt“. Ansonsten wird auch dieses um ein Jahr geschoben. Ebenfalls geplant ist die Tanzveranstaltung mit New Phönix am Samstag, 7. November in der Klosterschüer Ofteringen.

Die Jubiläumswoche findet im 101. Jahr des Vereins statt, vom Freitag, 16.Juli bis Samstag, 24. Juli 2021. „Der Auftakt beginnt dann am 16. Juli mit dem Handwerkervesper und der Gruppe Soundstoff“, freut sich auch der Vorsitzende Karl-Heinz Silbereis darauf.