„Es gibt viele Kinder, die kennen die Tiere im Wald nicht mehr“, sagt Anna-Maria Ebner. Die Initiatorin des „Lernort-Natur“ Projektes der badischen Jäger im Kreisverein Waldshut, kam mit einem Anhänger mit den unterschiedlichsten Präparaten. Sie faszinierte die neun Kinder, die zum Ferienprogramm der Siedlergemeinschaft Wutöschingen gekommen waren, mit ihrem Wissen über Tiere im Wald, teilt die Siedlergemeinschaft mit.

Um die Natur rund um den Rastplatz Münz zu entdecken, versteckte die Jägerin die Anschauungsstücke dort, wo ihr Lebensraum ist. Dann ging es auf Entdeckungsreise in den Wald. Von freudigen Juchzern begleitet, wurden Wiesel, Iltis, Fuchs, Dachs, Feldhase und ein Rehkitz hinter Bäumen, Büschen oder im Gras gefunden. Mit den Präparaten unter dem Arm ging es zurück zum Rastplatz, den Anna-Marie Preiser mit Unterstützung fleißiger Helfer der Siedlergemeinschaft mit Geweihen, Fellen und Schautafeln hergerichtet hatte. Dort lernten die Kinder, wo die Tiere Leben, Schlafen und was wie fressen. Große Augen bekamen sie, als die Jägerin erzählte, dass Dachse auf Reinlichkeit bedacht sind, ein Wohn- sowie ein Schlafzimmer haben und vor dem Bau eine „Toilette“ in die Erde graben. Wenn der „Baumeister Dachs“ auszieht, übernimmt der Fuchs diese Erdhöhlen, erzählt die Jägerin.

Die Kinder hatten viele Fragen, die Anna-Maria Ebner fachkundig und kindgerecht beantwortete. Vorsichtig glitten die kleinen Hände über die ausgelegten Felle von Sikawild, Rothirsch oder Wildschwein. Als Anna-Maria Ebner erklärte, wie klein Rehe sind und wie stattlich Rothirsche werden, bekamen die Kinder große Augen. Als ein Rabe über den Wald flog, erklärte sie: „Das ist ein Kolkrabe, eigentlich sind sie immer zu zweit und bleiben ein Leben lang zusammen.“ Der Nachmittag wurde von der Kinder- und Jugendbeauftragten der Siedlergemeinschaft, Pia Haas, und den Helferinnen Brunhilde Donig und Erika Edinger vorbereitet. Zum Abschluss saßen alle zusammen am Lagerfeuer, backen Stockbrot, grillten Würstchen und erzählen, was sie an diesem Nachmittag erlebt hatten.