Einen Nachmittag lang durften die Kinder in Eggingen die Feuerwehr spielerisch erkunden. Bereits seit Beginn des Egginger Ferienprogramms ist die Feuerwehr stets dabei, dieses Jahr also bereits zum 14. Mal.

Witzige Stationen

Mit ihrem Kommandanten Martin Büche haben sich die Kameraden witzige Stationen ausgedacht – und nebenbei wurde den Kindern auf spielerische Art und unter sicherer Anleitung das Löschen von Feuer beigebracht. Über den Anmeldebogen konnten sich 20 Kinder anmelden, außerdem hatten die Kameraden ihre eigenen Kinder mitgebracht, so waren knapp 40 Kinder aktiv. Auch junge Mütter waren mit dabei und schauten interessiert zu.

Wasser marsch

Die Stationen waren auf der Grünfläche und der Straße in der idyllischen Dorfmitte aufgebaut worden, zwischen Feuerwehrgerätehaus, Rathaus, Grundschule und Mauchenbach-Parkanlage. Selbstverständlich gehört ein Feuer dazu, welches mit Wasser gelöscht werden muss. Die Kraft des Wassers erfuhren die Kinder ab dem Grundschulalter bereits hier, als sie selbst Hand anlegen durften. Als das Feuer der kleinen Holzbiege endlich gebrannt hatte, hieß es „Wasser marsch“ aus drei Schläuchen, und in kürzester Zeit war es bereits gelöscht worden.

Praktisch für die Übung zum Umgang mit dem Feuerlöscher zeigte sich ein per Knopfdruck einschaltbares Gerät, es brannte stets bei Bedarf. Auch hier war einer der Feuerwehrkameraden stets mit dabei und führte den jungen Feuerwehrmann im Kreis um die Flammen, während dieser per Schaum den Brand löschen durfte.

Spielerisch wurde ein Ball zwischen zwei Schläuchen den kleinen Hang in Richtung Rathaus hochgetrieben per Wasserkraft. Hier waren zwei Kinder am Wasserschlauch, denn auch das Arbeiten im Team gehört zu den Aufgaben eines Feuerwehrmannes.

Viel Spaß machte es den Kindern, im gepolsterten Kettcar zu sitzen, während sie per Wasserkraft entlang der Grundschule fahren durften. Abschließend wurde gemütlich gegrillt. Und zu guter Letzt wurde der Mauchenbach noch einmal in das Spiel mit einbezogen und die Kinder durften beim Badeenten-Rennen miteinander wetteifern.