von Sandra Holzwarth

Eine Spende der Sparkasse Hochrhein an die Gemeinde in Höhe von 16.730 Euro soll der Jugendarbeit in den örtlichen Vereinen und den Senioren zugutekommen. Mit dieser Entscheidung folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Gemeindeverwaltung.

Die Musikvereine erhalten für jeden Zögling maximal drei Jahre lang 50 Euro – insgesamt wird der Zuschuss pro Musikverein auf einen Betrag von 1370 Euro begrenzt. Genau diesen Betrag erhält der Musikverein Horheim; der Schwerzener Musikverein erhält für neun Zöglinge 450 Euro und der MV Wutöschingen für 25 Zöglinge 1250 Euro. Zwölf Zöglinge der Gemeinde konnte nicht berücksichtigt werden, weil sie bereits länger als drei Jahre in Ausbildung sind.

Aber auch andere Vereine mit Jugendarbeit sowie die Senioren wurden bei der Verteilung berücksichtigt: Jeweils 600 Euro werden ausgeschüttet an Angelsportverein, Jugendfeuerwehr, Jugendrotkreuz, Fanfarenzug, Fight Club, Judozentrum, Karateschule Samurai, Karateschule Dojo, Kickboxschule, Radsportverein Ofteringen, Segelfluggemeinschaft, Turnverein Horheim, Turnverein Wutöschingen und die Siedlergemeinschaft.

Die Spvg Wutöschingen und der VfR Horheim/Schwerzen erhalten für ihre Jugendteams jeweils 1250 Euro. „Für die beiden Fußballvereine haben wir einen größeren Betrag vorgesehen, weil dort die Zahl der betreuten Kinder und Jugendlichen besonders hoch ist “, erklärte Bürgermeister Georg Eble.

Die Altenwerke Schwerzen und Wutöschingen sowie der Awo Ortsverein und der Schülförderverein der ASW erhalten jeweils 600 Euro. 460 Euro bekommt das Jugendorchester Wutöschingen.