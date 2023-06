Der Aufruf an die Vereine zur Teilnahme am Sommerferienprogramm 2023 hat nicht die von den Organisatoren erhoffte Resonanz. Das bedauerte Mirko Sigloch vom Team des Ferienprogramms bei der Besprechung mit den Vereinen im Sitzungszimmer des Rathauses. Nur acht Vereine und Institutionen haben 16 Aktionen angemeldet. Bürgermeister Rainer Stoll zeigte sich ebenfalls enttäuscht, bot aber im kommenden Jahr die Unterstützung durch die Verwaltung an. „Wir werden alle Vereine in der Gemeinde anschreiben und erwarten dann auch eine Rückmeldung“, sagte Stoll.

Das Programm deckt unterschiedliche Interessen der Kinder im Alter von drei bis 15 Jahren ab. Drei Aktionen bieten der Ski- und Wanderclub Horheim und der Turnverein Horheim an. Klettern im Hotzen-Block in Tiengen, eine Tour mit Eseln durch die Region Löhningen und eine Wanderung durch den Zauberwald in Bernau bietet der Ski- und Wanderclub an. Die Turner laden zu einer Übernachtungsparty in die Wutachhalle ein, bringen mit einer Mini-Disco Stimmung und bieten Völkerball für Teenager an.

Doppelt im Einsatz ist der Vorstand der Siedlergemeinschaft. Er lädt Kinder zu einer Tour durch Tiengen ein. Dort haben die Stadtführer für Kinder eine Führung entwickelt, die viel Spannung und Abwechslung verspricht. Seine Naturverbundenheit will die Gemeinschaft Kindern mit dem Bau von Vogelhäuschen näherbringen.

Die katholische Kirchengemeinde bietet Basteln mit Schwemmholz an, mit der Volkshochschule können die Teilnehmer Seife herstellen, Sport und Spiel bietet die Feuerwehr an zwei Terminen an, mit der Narrenzunft geht es zur Frösche-Olympiade, bei der Sportvereinigung können Fußballabzeichen erworben werden, das DRK bietet einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder von acht bis zehn Jahren an.

Anmeldungen und Rückfragen sind von 1. bis 16. Juli über das für das Ferienprogramm eingerichtete Internet-Portal https://wutoeschingen.feripro.de möglich.