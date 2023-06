Zum fünften Mittsommernachtsfest lädt der Musikverein Wutöschingen am Freitag und Samstag, 23. und 24. Juni, ein.

Neben Musik befreundeter Vereine und Gruppen und der Geselligkeit stehen dabei die zweiten Öschinger Wikinger-Spiele im Vordergrund, darüber freuen sich die drei Vorsitzenden Benjamin Happ (Öffentlichkeit), Markus Messmer (Jugend) und Lukas Albicker (Festwirtschaft). „Endlich, nach vier Jahren führen wir wieder unser Mittsommernachtsfest durch“, erklärt Markus Messmer und fügt an: „In der Zwischenzeit unter einer neuen Vorstandschaft und auf einem frisch sanierten Hallenplatz neben einer frisch sanierten Schule.“ Und was erwartet die Besucher? Messmer: „Es gibt coole Team-Action, knifflige Gruppen- und Geschicklichkeitsspiele und tolle Preise für die ersten drei Sieger. Fan-Club, Groupies, Cheerleader und Anhang sind ebenfalls eingeladen, um anzufeuern und ihre schwitzenden Mannschaften beim kalten Bier im Schatten zu belächeln.“

Die Anmeldekriterien für die Öschinger Wikingers-Spiele am Samstag, 24. Juni, von 16 bis 19 Uhr sind festgelegt: Es müssen sechs Erwachsene je Mannschaft sein in einem Geschlechterverhältnis von mindestens zwei zu vier. Eine coole Kostümierung bringt Zusatzpunkte mit fünf Punkten je verkleidetem Gruppenmitglied, dabei zählen reine Kopfbedeckungen nicht als Kostüm. „Spaß, Motivation, Durst und Durchhaltevermögen sind natürlich Grundvoraussetzung für die Teilnahme an den Spielen“, so Markus Messmer. Die Anmeldungen sind möglich bei ihm per Mail (jugend@mv-wutoeschingen.de), Telefon und WhatsApp (0157 30862062), die Startgebühr beträgt 15 Euro.

Auf dem Hallen-Vorplatz der Alemannenhalle Wutöschingen unter dem schattenspendenden Fallschirm werden die Festbänke aufgebaut. Beginn des Mittsommernachtsfestes ist der Freitagabend ab 18 Uhr, zum Dämmerschoppen unterhalten die Musikvereine aus Untermettingen, Häusern und Kadelburg. „Als Abend-Highlight tritt Dohsäbläch auf, ein Blechensemble, bestehend aus Musikern aus den eigenen Reihen, die mit flotter, fetziger Blasmusik unterhalten werden“, so Markus Messmer. Der Samstag startet ab 14 Uhr, von 16 bis 19 Uhr finden die zweiten Öschinger Wikinger-Spiele statt und ab 18 Uhr gibt es den zweiten Dämmerschoppen mit dem Blasorchester Unterlauchringen, der Trachtenkapelle Buch und der Brassband Blechbuddies aus Eberfingen.

An beiden Abenden gibt es Steak- Grill- und Bratwurst mit Pommes sowie Camembert, es locken der Bierwagen und die Bar. Lukas Albicker empfiehlt das „Mittsommernachtsfeuer“ an der Bar, ein Getränk, das vor dem Trinken angezündet wird. Außerdem gibt es Lillet, Apérol und Longdrinks.