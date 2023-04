Der amtierende Bürgermeister Georg Eble verzichtet nach 24 Jahren auf dem Chefsessel im Wutöschinger Rathaus auf eine vierte Amtszeit. Rainer Stoll und Joana Carreira bewerben sich um seine Nachfolge.

Wie viele Wähler dürfen zur Wahl?

In Wutöschingen mit seinen fünf Ortsteilen sind 5187 Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen. Laut Auskunft von Wahlleiter Georg Eble haben 700 Wahlberechtigte ihre Stimme per Briefwahl abgeben (Stand 28. April).

Wer tritt zur Wahl an?

Rainer Stoll (51) ist seit 1999 Leiter des Haupt- und Bauamts im Wutöschinger Rathaus, wo er nach der Wahl von Georg Eble zum Bürgermeister am 14. Juni 1999 dessen Nachfolge antrat. Nun bewirbt er sich erneut um die Nachfolge von Georg Eble, diesmal auf den Posten des Bürgermeisters.

Joana Carreira (32), arbeitete zunächst im Rechnungsamt der Stadt Bad Säckingen. Nach dem Abschluss als Verwaltungsfachwirtin 2017 rückte sie in den gehobenen Dienst auf. Im Juni 2020 übernahm sie die Leitung des Rechnungsamts der Stadt Stühlingen.

Wer darf wählen?

Bei der Kommunalwahl sind alle Deutschen wahlberechtigt, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten Ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind und im Wählerverzeichnis der Gemeinde geführt werden. Das gleiche gilt für EU-Bürger.

Wie wird gewählt?

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Bei der Bürgermeisterwahl in Wutöschingen hat jeder Wahlberechtigte eine Stimme. Eine Zeile ist leer, darauf können andere Kandidaten genannt werden.

Wo wird gewählt?

In allen Ortsteilen gibt es jeweils ein Wahllokal: Wutöschingen (Grundschule), Horheim (Alte Schule), Degernau (Schule), Schwerzen (Kindergarten) und in Ofteringen (Bürgersaal).

Was passiert nach Schließung der Wahllokale?

Kurz nach 18 Uhr werden alle Wahllokale geschlossen. Die Stimmzettel werden in den Ortsteilen ausgewertet, anschließend werden die Unterlagen in den Sitzungssaal des Rathauses gebracht. Hier werden die Ergebnisse zusammengeführt.

Der Gemeindewahlausschuss stellt das Gesamtergebnis fest. Der Wahlsieger braucht 50 Prozent plus eine Stimme der abgegebenen Stimmen.

Was passiert nach der Feststellung des Ergebnisses?

Das Ergebnis wird gegen 19.30 Uhr in der Alemannenhalle durch Wahlleiter Georg Eble bekannt gegeben. Danach sind die Besucher zu einem kleinen Umtrunk eingeladen. Landrat Martin Kistler wird voraussichtlich an der „Wahl-Party“ teilnehmen.

Die Musikvereine der Gemeinde werden gemeinsam ein oder zwei Stücke spielen. Sollte keiner der Bewerber die erforderliche Mehrheit erlangen, kommt es am Sonntag, 14. Mai, zu einem zweiten Wahlgang. Hier endet die Bewerbungsfrist für Kandidaten am Mittwoch, 3. Mai, um 18 Uhr.

