Bei einem Spaziergang auf den Höhen über Wutöschingen wurden diese Bilder gemacht.

Beim Pavillon am Ende des Rittersteigs bietet sich ein herrlicher Blick über das untere Wutachtal.

Auf den Streuobstwiesen blühen die ersten Bäume. | Bild: Edinger, Gerald

Am Wegesrand blüht der Löwenzahn. | Bild: Edinger, Gerald

Am Wegesrand brüht der Löwenzahn und auf den Streuobstwiesen blühen die ersten Bäume.