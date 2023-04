Georg Eble kandidiert nach 24 Jahren auf dem Chefsessel im Wutöschinger Rathaus nicht mehr. Schon die Vorstellungen der Kandidaten in der örtlichen Gastronomie stieß auf reges Interesse bei den Bürgern.

Am Donnerstag, 20. April, stellten sich die beiden Kandidaten Rainer Stoll (50) und Joana Carreira (32) in der Wutöschinger Alemannenhalle 800 interessierten Bürgern vor. Wer zu spät kam, für den blieben nur Stehlplätze am hinteren Ende der Halle.

Die Spielregeln

Bürgermeister Georg Eble moderierte als Wahlvorstand den Abend. Jeder Kandidat bekam 15 Minuten Zeit, seine Ideen und sich vorzustellen. Als Rainer Stoll ans Rednerpult trat, musste Joana Carreira den Saal verlassen, als sie zum Mikrofon schritt, musste Stoll in der benachbarten Schule warten.

Der amtierende Bürgermeister Georg Eble moderierte die Veranstaltung. Die beiden Kandidaten stellten sich den zahlreichen Fragen aus dem Publikum. Bild. Sandra Holzwarth | Bild: Holzwarth, Sandra

Eble achtete darauf, dass die Redezeit eingehalten wurde. Im Anschluss kamen beide Kandidaten auf die Bühne, dabei hatte das Publikum Gelegenheit, beiden Bewerbern Fragen zu stellen.

Die Vorstellung von Rainer Stoll

Rainer Stoll (50) hatte seine Bewerbung zuerst abgegeben hatte, war nun zuerst an der Reihe, sich und seine Themen vorzustellen. Dabei sprach er Schule, Kindergärten, verlässliche Grundschule und Ferienbetreuung an.

Rainer Stoll hat viele Ideen, um die Gemeinde Wutöschingen für die Zukunft zu rüsten. | Bild: Sandra Holzwarth

Er will Jugendarbeit zur Chefsache machen, möchte sich um Senioren kümmern und ein verlässlicher Partner für Vereine sein. Ebenso sprach er die Themen Bauplätze, Barrierefreiheit, Ruhewald, die Ortskernsanierung Schwerzen, Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit an. „Ich habe Lust, Herz und Begeisterung für dieses Amt.“

Die Vorstellung von Joana Carreira

Joana Carreira (32) machte zunächst deutlich, warum sie weder zu jung noch zu unerfahren für dieses Amt ist. Eine Kandidatur in Wutöschingen habe sie sich gut überlegt.

Joana Carreira möchte ihre Verwaltungserfahrungen zukünftig als Gemeindeoberhaupt in Wutöschingen einbringen. | Bild: Holzwarth, Sandra

Vieles sei hier in der Vergangenheit gut gelaufen, dennoch sehe sie Potenzial, auf diesen Leistungen aufzubauen. „Die Gemeinde passt zu mir und meinen Vorstellungen. Ich möchte die Gemeinde zusammen mit den Bürgern gerne weiterentwickeln.“

Auch sie stellte Eckpunkte ihres Wahlkampfprogramms vor, die sich mit denen ihres Konkurrenten in vielen Punkten decken. Gravierend ist der Unterschied in der künftigen Jugendarbeit: Ein Sozialarbeiter soll nach ihren Vorstellungen diese künftig koordinieren und Jugendliche sollen mehr an kommunalen Entscheidungen beteiligt werden.

Die Fragen der Bürger

Was verhalten begann, dauerte schließlich über eine Stunde. Oft waren die Fragen an beide Kandidaten gerichtet, andere Fragesteller gingen sehr ins Detail. Eine Nachfrage drehte sich um das Verhältnis der Bewerber zur Kirche. Beide ließen keinen Zweifel daran, dass sie deren Anliegen unterstützen werden.

Zur Parkplatznot besonders um Rathaus, Ärztehaus und Alemannenschule meinte Joana Carreira: „Ich möchte das Thema Parkraumbewirtschaftung angehen.“ Rainer Stoll wies darauf hin, dass bei der Alemannenhallen 24 Parkplätze gebaut würden. „Aber die Verkehrssituation ist schlecht“, stellte er fest.

Großes Interesse aus der Bevölkerung: Rund 800 Bürger verfolgten die Kandidatenvorstellung in der Wutöschinger Alemannenhalle. B | Bild: Holzwarth, Sandra

Ein weiterer Fragesteller wollte wissen, wohin die Reise in Sachen Elektromobilität hingeht. Hier sagte Stoll, Ziel seien mehr Stromtankstellen in der Gemeinde, allerdings sei das auch eine Frage der Auslastung von Stromleitungen. Joana Carreira sieht das ebenso und möchte prüfen, ob der Gemeinde-Fuhrpark teilweise mit E-Autos ausgestattet werden könne.

Das Thema Ärztemangel wurde ebenfalls aufgegriffen. Wenig Chancen sieht Rainer Stoll, Fachärzte in die Gemeinde zu holen, weil die Kassenärztliche-Vereinigung festlege, wie viele Stellen in welchen Fachgebieten besetzt werden dürfen.

Beifall erhielt er für die Aussage: „Wir locken niemand mit kostenlosen Bauplätzen, Wohnungen oder Praxisräumen, während Bürger das voll bezahlen müssen.“ Joana Carreira sieht das ebenso, will aber Gespräche führen, um Ärzte in die Gemeinde zu holen.

Persönlich wurde ein Frager gegenüber Rainer Stoll, der seine Anliegen immer abblocke, statt Lösungen anzubieten. Der Kandidat hielt diese Versammlung nicht für den richtigen Rahmen, das zu besprechen.

Auf die Frage, ob er Hauptamtsleiter bleibe, falls er die Wahl verliere, sagte er: „Ich brenne für die Sorgen und Nöte der Bürger, wenn ich das nicht mehr tue, räume ich das Feld.

Eine Bürgerin warf Joana Carreira mangelnde Erfahrung vor und ihr fehle der Hintergrund zu ihren Themen. Dieses wertende Statement blockte Moderator Georg Eble ab, dennoch antwortete die Bewerberin: „Ich habe die Stelle als Rechnungsamtsleiterin in Stühlingen nicht geschenkt bekommen!“

Ronya (17) erzählte, dass sie mit ihren Ideen im Rathaus „auf Granit gestoßen“ sei. Sie wollte wissen, wie Rainer Stoll seine Pläne bei der Jugendarbeit umsetzen wolle. „Bei uns beißt niemand auf Granit“, betonte der Kandidat, er habe sie auch noch nie in seinem Büro gesehen. Er möchte sich aufrichtig darum kümmern, was die Jugendlichen wollen und es dann auch umsetzen.

Es gab noch viele Fragen aus dem Publikum. Ein Handschlag zwischen den Bewerbern beschloss die intensive Fragerunde.

Das Fazit

Während Rainer Stoll gleich von Beginn der Veranstaltung souverän wirkte, war Joana Carreira die Nervosität bei dieser offiziellen Kandidatenvorstellung anzumerken.

Stoll versuchte, so viele seiner Ideen wie möglich in den 15 Minuten unterzubringen, Carreira stellte hingegen ihre Motivation für diese Kandidatur heraus und betonte, dass sie genügend Erfahrung habe und auch nicht zu jung für das Amt einer Bürgermeisterin sei.

In der Fragerunde konnte Rainer Stoll mit fundiertem Hintergrundwissen überzeugen. Er sprach alle Frager mit Namen an, kannte die vorgetragenen Probleme.

Joana Carreira ging ebenfalls sachlich auf die Fragen ein, war in ihren Antworten knapper, blieb aber in diesem Teil des Abends souverän, auch wenn der Ausfall ihres Mikrofons ein bisschen nervig war. Positiv war zu vermerken, dass die Kandidaten einen fairen Umgang miteinander pflegten. Fachliche Kompetenz strahlten beide aus.

Das sagen die Bürger

Alexander Bulz, Horheim: „Eine souveräne und informative Kandidatenvorstellung. Das Themenfeld war breit und alle Fragen wurden beantwortet. Die Bürger konnten sich so ein wirklich gutes Bild machen.“

Alexander Bulz, Horheim. | Bild: Sandra Holzwarth

Philip Süß, Wutöschingen: „Es war interessant beide Kandidaten zu hören. Ich hatte bereits vor der Veranstaltung einen Favoriten und die Vorstellungen heute Abend haben mich in meiner Wahl auf jeden Fall bestätigt.“

Philip Süß, Wutöschingen. | Bild: Sandra Holzwarth

Marcus Büche, Degernau: „15 Minuten Redezeit für jeden Kandidaten waren knapp bemessen. Frau Carreira blieb thematisch an der Oberfläche, während Rainer Stoll aufgrund seiner Ortsverbundenheit viele wichtige Ideen konkreter und mit Überzeugung vorgetragen hat.“

Marcus Büche, Degernau. | Bild: Sandra Holzwarth

Brigitte Hauser, Schwerzen: „Für mich war es interessant beide Kandidaten zu hören. Wichtig ist mir, dass die Jugend nicht vergessen wird und dass die Dorfsanierung in Schwerzen ins Rollen kommt. Beide Kandidaten haben diese Themen auf ihrer Agenda.“

Brigitte Hauser, Schwerzen. | Bild: Sandra Holzwarth

Das Kandidatenduell in Wutöschingen 2023

Im großen SÜDKURIER-Kandidatenduell müssen die Bürgermeisterkandidaten vor laufender Kamera Farbe bekennen. Die Wähler in Wutöschingen wollen wissen, woran sie sind. Diese SÜDKURIER-Videoformate zeigen es ihnen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Bereits im Vorfeld der Bürgermeisterwahl, am Wahltag selbst und nach der Wahl halten wir Sie auf dem Laufenden. Alle Informationen rund um die Bürgermeisterwahl in Wutöschingen haben wir hier in diesem Artikel für Sie gebündelt: