Die Gemeinde Wutöschingen baut ein neues Regenüberlaufbecken (RÜB) im Ortsteil Degernau. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung der Maßnahme geschlossen zu, welche laut Kostenschätzung mit 1,44 Millionen Euro zu Buche schlägt.

Gemeinde mit „starkem Nachholbedarf“

Bürgermeister Eble und Stephan Lapp vom Planungs- und Vermessungsbüro Ernst Kaiser hatten im Vorfeld die Planung und auch die Notwendigkeit der Maßnahme aufgezeigt. „Der Generalentwässerungsplan (GEP), der vom Büro Kaiser im Jahre 2010 entwickelt wurde, zeigt deutlich auf, dass Wutöschingen im Bereich der Regenrückhaltemaßnahmen für die Mischwasserkanalisation starken Nachholbedarf hat“, betont Bürgermeister Eble.

Um künftig besser bei Starkregenereignissen aufgestellt zu sein (hier ein Bild vom Hochwasser in Grimmelshofen 2021), plant die Gemeinde Wutöschingen ein Regenüberlaufbecken in Degernau. Investitionen in Höhe von 1,44 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Bild: David Rutschmann | Bild: David Rutschmann

„Nach den Berechnungen hat unsere Gemeinde noch ein Volumen von 1436 Kubikmeter zu schaffen.“ Das bisher einzige RÜB in der Kläranlage verfügt lediglich über 510 Kubikmeter und dieses Volumen wird im Rahmen der Verbandsgemeinde AZV „Mittleres Wutachtal“, als Verbandssammler noch teilweise der Verbandsgemeinde Eggingen zugerechnet.

Das jetzt geplante Regenüberlaufbecken Degernau mit einem Volumen von 200 Kubikmeter ist in Vollzug des GEP die erste Maßnahme, die realisiert werden soll. Der Bau des Beckens einschließlich der Verlegung von Mischwasserzuleitung, Oberflächenwasserleitung sowie einer Mischwasserableitung bis in die Degernauerstraße, ist auf Grundstücken zwischen der Altmühlenstraße und der Erzingerstraße L163 a auf einer Gesamtfläche von 3.773 Quadratmeter vorgesehen.

Auf der Wiese hinter der Brücke soll das Regenüberlaufbecken gebaut werden. Viel zu sehen gibt es nach Beendigung der Baumaßnahmen allerdings nicht. Die grüne Wiese wird wieder hergestellt. | Bild: Sandra Holzwarth

Fehlerhafte Rückstauklappen können Probleme machen

In das Regenüberlaufbecken wird die im Rahmen der „Neugestaltung Ortsmitte Degernau“ neu verlegte Mischwasserleitung DN 700 eingeleitet und damit das gesamte in Degernau anfallende Mischwasser.

Diese neu verlegte Mischwasserleitung endet bislang vor der Brücke über den Mühlkanal und wurde an die dort bestehende Mischwasserleitung DN 250 angeschlossen, was bei größeren Regenereignissen zu einem Rückstau in die neue Mischwasserleitung führt. Bei teilweise fehlender oder nicht schließender Rückstauklappe der Hausanschlüsse bei den Anwesen in der Altmühlenstraße führte das in der Vergangenheit zu Wasser in den Kellern.

Mischwasserleitungen werden vergrößert

Einige Anwohner waren als Besucher zur GR-Sitzung gekommen und verfolgten die Ausführungen deshalb sehr gespannt. Um Überschwemmungen zu vermeiden, wird die zu gering dimensionierte Mischwasserleitung DN 250 außer Betrieb genommen und durch eine neue DN 700 ersetzt, welche an die bereits bestehende Leitung anschließt und in das RÜB fließt.

Frühjahr 2023 wird als Bauende angepeilt

Parallel wird eine Oberflächenwasserleitung DN 500 bis in den Bereich des Beckens mit verlegt. Für die Aufnahme des beim RÜB anfallenden Abschlagswasser wird die Oberflächenwasserleitung im Bereich des Beckens auf DN 700 vergrößert und an das Hochwasserabschlagsbauwerk für den Mühlkanal angeschlossen und von dort in die Wutach abgeschlagen. Im Haushalt 22 und 23 wurden jeweils 650.000 Euro dafür eingestellt. Auf die Frage von Gemeinderat Markus Büche, was von der Baumaßnahme später sichtbar sein wird, erklärte Eble: „Außer den Einstiegsschächten wird nichts zu sehen sein.“

Ein Anwohner wollte wissen, bis wann die Maßnahme umgesetzt wird, worauf Lapp als grobe Schätzung Frühjahr 23 anpeilte.