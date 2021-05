von Yvonne Würth

Die HeDu-Ampeln, entwickelt, gebaut und gespendet von der Firmen Hectronic und Dunkermotoren Bonndorf, sind seit einigen Wochen in der Grundschule Eggingen nützliche kleine Helfer während der Pandemie. Nach dem Lockdown zwischen Mitte Dezember und Mitte April findet in den Räumen der Grundschule Eggingen wieder Präsenzunterricht statt. Bereits in der vierten Woche im Wechselunterricht, also jeweils nur mit der Hälfte der Schüler, läuft die Umsetzung der Hygienemaßnahmen reibungslos. Rektorin Birgit Malcha hatte zum Pressetermin geladen.

Die HeDu-Ampel zeigt mit dem blauen Licht an, dass Frischluftqualität erreicht wurde. | Bild: Yvonne Würth

Lüften mit HeDu-Ampeln: Seit dem Beginn der Pandemie hat sich im Schulalltag einiges geändert. Nach Zeiten, in denen die Kinder ihre Lehrer nur kurz beim Abholen von Schulmaterialien, über das Internet oder Telefon sprechen konnten, sind sowohl die Lehrerinnen als auch die Eltern froh, dass aktuell wieder Unterricht möglich ist. Rektorin Birgit Malcha freut sich über das Angebot von Hectronic und Dunkermotoren. Die CO 2 -Messgeräte unterstützen das regelmäßige Lüften. Eingeführt wurden sie am ersten Schultag am 19. April, sowohl die Lehrer als auch die Schüler haben die Geräte positiv aufgenommen: „Es spricht auch die Kinder an, sie können es visuell wahrnehmen und mittragen“, erläutert Rektorin Birgit Malcha. Regelmäßig nach 20 Minuten Unterricht gibt es fünf Minuten Lüftungspause, währenddessen dürfen die Kinder die Maske abnehmen, solange sie sitzen bleiben. In den kälteren Tagen hatten die Schüler zusätzliche Jacken dabei, um sich zu wärmen.

Alexander Ebi ist junger Familienvater aus Eggingen. Der Ausbildungsleiter der Ausbildungskooperation HeDu von Hectronic und Dunkermotoren brachte genügend HeDu-Ampeln für die Klassenzimmer der Grundschule Eggingen mit. Die HeDu-Ampel zeigt mit dem blauen Licht an, dass im Klassenzimmer Frischluftqualität erreicht wurde. | Bild: Yvonne Würth

„Ich bin gespannt wie es läuft, wenn es warm wird, was das Lüften dann noch bewirkt“, das Glasdach bringt zwar viel Licht in die Schule, aber auch viel Wärme, ebenso heizt sich das Blechdach stark auf. Bislang wurde in der Frühe gelüftet und ab zehn Uhr wurden die Fenster meist geschlossen gehalten, um die Wärme draußen zu halten. Nun kann mit den Ampeln die Luftqualität festgestellt werden. Alexander Ebi ist nicht nur Familienvater aus Eggingen, sondern auch Ausbildungsleiter der Ausbildungskooperation der beiden Firmen Hectronic und Dunkermotoren (kurz HeDu) und hat die Ampeln an die Schule gebracht: „Es gibt klar definierte Schwellen nach der Arbeitsstättenverordnung, AES 3.6 bis 500 ppm, Part per Million, ist Frischluftqualität und zeigt „blau“ an. „Grün“ ist 500 bis 800 ppm, normale Raumluft. 800 bis 1000 ist der Grenzwert, der in der Schule zugelassen wird, es zeigt „orange“ an. „Rot“ ist hygienisch bedenklich.“ Gelüftet wird spätestens, sobald grün überschritten wird, was nicht zwingend nach der Ampel geschieht, denn alle 20 Minuten ist eine Masken- und Lüftungspause.