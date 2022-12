von Yvonne Würth

Pfarrer David Brunner zeigte sich erfreut angesichts der vielen Besucher: „Positiv überrascht war ich, wie voll es war. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet und bin um so glücklicher und dankbarer, dass so viele Besucher da waren. Geschätzt waren es alles zusammen circa 400 Personen. Das ist richtig toll“, erklärte er.

Regisseurin Sabine Koloff stand während der Vorführung als Souffleuse bereit und konnte sich ebenso wie Diakon Marc Hönes (Gesamtleitung) auf ihr Team verlassen – vom Licht bis hin zur jüngsten Schäfchen-Darstellerin. Die beiden tragenden Rollen hatten Silvia Stoll und Albert Schmid inne, sie führten durch den Abend und übertrugen die Fragen zur Weihnachtsgeschichte auf die heutige Zeit. Die übrigen Darsteller hatten bis auf einzelne Sätze keine Sprechrollen und waren aus allen Altersgruppen zusammengesetzt.

Esel aus Draht

Im Laufe des Abends verwandelten sie sich vom Stand-up-Theaterteam in Straßenkleidung in ein Krippenspiel-Team mit Maria und Josef, Schafen und einem Draht-Esel. Die einzelnen Szenen des Krippenspiels wurden als Standbilder immer wieder verändert, passend zur Weihnachtsgeschichte nach Lukas, welche Benjamin Bieler am Freitag und Matthias Maier an Heiligabend vorgelesen hatte.

Während jeweils eineinhalb Minuten stellten die Darsteller das Bühnenbild um und Marina Gut skizzierte ein Bild. Das anschließende Standbild konnte dann betrachtet werden, während Benjamin Bieler die Weihnachtsgeschichte nach Lukas in sechs Teilen vorlas. | Bild: Yvonne Würth

Marina Gut skizzierte passende Bilder während der jeweils eineinhalb Minuten, die das Standbild-Team für den Umbau hatte. Angezeigt wurde dies durch einen sogenannten Buzzer, den Silvia Stoll bediente, und einen Countdown, der auf einem Großbildschirm übertragen wurde.

Die Gemeinde Die evangelische Kirchengemeinde Wutachtal hat 2200 Gemeindemitglieder in Stühlingen, Eggingen und Wutöschingen und lädt regelmäßig zu neuen Veranstaltungen ein. Infos gibt es auf der Internetseite (www.wutachblick.de). Vorsitzender der Kirchengemeinde ist Pfarrer David Brunner. Kontakt per E-Mail (david.brunner@wutachblick.de) oder telefonisch (07744/407). Gottesdienst ist immer sonntags um 10 Uhr in Wutöschingen.

Die sechs Standbilder und die Weihnachtsgeschichte wurden durch Lieder ergänzt, welche vom Chor gesungen und der Band begleitet wurden. Besondere Begeisterung zeigte das Publikum gleich von Anfang an zum Lied „Wonderful Dream“ von Melanie Thornton mit den Solistinnen Julia Müller und Christa Fijnvandraat.

Die Texte zu den Liedern wurden ebenfalls auf Großbildschirm übertragen, so konnten die Besucher aktiv teilhaben und die große Freude des Chors am Singen teilen.

Band und Chor unterstützten mit Weihnachtsliedern und Liedern von Daniel Kallauch das Weihnachtstheater der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal. | Bild: Yvonne Würth

Abschließend zeigte sich Pfarrer David Brunner sehr zufrieden: „Auch die Stimmung war richtig schön – vor allem natürlich gegen Ende des Abends, als alle gemeinsam das Lied „Weihnachten ist Party für Jesus“ sangen, die Konfettikanonen zum Einsatz kamen und alle zusammen „O du Fröhliche“ sangen. Und – ich bin zum Glück bei meiner Predigt nicht von der Leiter gefallen, obwohl‘s ganz schön hoch und manchmal ein wenig wacklig war.“