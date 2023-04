Der im Kraichgau geborene Singer-Songwriter Cris Cosmo (bürgerlich Christian Gingerich) tritt am Samstag, 22. April, um 20 Uhr mit seiner Band in der Ofteringer Klosterschüer auf. Im Interview verrät er, worauf er sich bei seinem Auftritt im Landkreis Waldshut besonders freut

Das Konzert Cris Cosmo & Band sind am Samstag, 22. April, 20 Uhr, in der Klosterschüer Ofteringen zu Gast. Einlass ist ab 19.15 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 22 Euro, 24 Euro an der Abendkasse, 12 Euro ermäßigt. Kartenvorverkauf und Reservierung beim Kulturring Wutöschingen unter 07746 85211, online unter www.klosterschüer-ofteringen.de. Der Künstler Cris Cosmo (45), bürgerlich Christian Gingerich, wurde im Kraichgau in Baden-Württemberg geboren. Er lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Bühl bei Baden-Baden. Im Alter von 14 Jahren gründete er mit seinem Bruder und zwei Freunden seine erste Band. Er war zehn Jahre lang als Straßenmusiker in verschiedenen Ländern unterwegs und studierte Popmusikdesign an der Popakademie in Mannheim. 2012 nahm er am Bundesvision Song Contest für Hessen teil. Er bekam einen Radio Regenbogen Award und wurden für den „Echo“ und den German Songwriting Award nominier.

Cris Cosmo, wie haben Sie als Künstler die Auftrittsverbote in Corona-Zeiten überstanden?

Ich lebe Zeit meines Lebens davon, Konzerte zu geben. Da waren Pandemie und Auftrittsverbote erst mal ein Schock für mich. Ich habe zum Glück direkt in vollem Umfang Soforthilfe bekommen. Und zum Glück bin ich immer voller Ideen. Eine hat super funktioniert. Ich habe meinem Klientel angeboten, auf die Schnelle für sie Auftragssongs zu schreiben für geliebte Menschen, die wegen der Auflagen ihre Geburtstage oder Hochzeiten nicht feiern konnten.

Ich habe sie „Blitzsongs“ genannt. Im ersten Jahr waren 50 neue Songs fertig. Von den 15, die ich am geeignetsten fand, habe ich online ein Album veröffentlicht „BlitzSongs Vol. 1.“ Im Winter 21/22 habe ich Stipendien bekommen, um einen weiteren meiner Träume zu erfüllen und meine Liveshows zu visualisieren, also sie mit Licht und Videosequenzen zu untermalen. Mit einem mobilen und bezahlbaren System, das ich selbst bei den Konzerten steuern kann. Das bringen wir auch in die Klosterschüer mit.

Nun sind seit einiger Zeit wieder Konzerte ohne Beschränkungen möglich. Ist aus Ihrem Erleben heraus schon alles wieder wie vor der Pandemie?

Hm... wir haben in allen Sommern immer Konzerte gespielt. Nur die Hälfte, wie zuvor, aber dennoch mehr als 40 Shows jeden Sommer. Als die Auflagen weg waren und alle wieder normal tanzen konnten, war das schon sehr befreiend für alle Beteiligten. Davor haben wir alles Mögliche gemacht. Streaming Shows, Autokinos, Sitzkonzerte mit Maske... Also ich bin sehr froh und dankbar, dass diese Zeit vorbei ist und alles wieder „normal“ verrückt ist.

Sie sind nicht zum ersten Mal in der Klosterschüer. Was macht den Charme einer so kleinen Bühne für Sie aus?

Wir spielen schon seit vielen Jahren immer wieder große und kleine Events, alles hat seinen Charme. Ich feiere die Klosterschüer, weil ich selbst vom Dorf komme und in der Kleinstadt lebe. Und ich weiß ganz genau, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es im Dorf eine Location gibt mit einer Community, die diese Location betreibt und einer weiteren Community, die dort die Veranstaltungen besucht und wirklich interessiert und begeisterungsfähig ist.

Und so viele davon gibt es gar nicht, das war schon vor der Pandemie etwas Besonderes. Das darf man gerne wertschätzen und unterstützen!

Worauf dürfen sich die Menschen bei diesem Konzert freuen?

Das Konzert in der Klosterschüer ist unser erstes Bandkonzert 2023. Wir haben einige neue Songs vom neuen Album im Gepäck, die wir zum ersten Mal jemals spielen. Nach wie vor ist unser Live-Set über zehn Jahre in Interaktion mit dem Publikum entstanden. Wahrscheinlich haben die Wutöschinger wenige andere Bands erlebt, die ein Publikum so geschmeidig und intensiv abholen und zum Feiern bringen, wie wir.

Dabei ist es so ziemlich egal, wie jung oder alt man ist und was man sonst für Musik hört. Wir bringen alle zusammen und zum Tanzen. Und das tut verdammt gut. Das Eintrittsgeld darf man also gerne als sinnvolle Investition sehen, um einen ganz besonderen Abend in Gemeinschaft zu erleben und mal wieder so richtig zusammen abzufeiern. Wir sind voller Vorfreude! Das wird groß!